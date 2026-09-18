MÄRKTE USA/Wieder steigende Renditen bremsen Wall Street ein

18.09.26 18:42 Uhr

DOW JONES--Mit leichten Abgaben zeigt sich die Wall Street am Freitagmittag (Ortszeit). Die kurze Entspannungsphase an den Anleihemärkten nach der Zinsentscheidung der US-Notenbank scheint schon wieder beendet zu sein. Die Rendite der 10-jährigen Titel notiert wieder auf der Marke von 5 Prozent. Auch der Ölpreis erholt sich von seinen Tagesverlusten fast vollständig. Der Dow-Jones-Index verliert 0,4 Prozent auf 51.554 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500 reduziert sich um 0,2 Prozent und für die technologielastigen Nasdaq-Indizes geht es um 0,1 Prozent nach oben.

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Die Bank of Japan (BoJ) hat ihren Leitzins auf den höchsten Stand seit 30 Jahren angehoben und mögliche weitere Erhöhungen in Aussicht gestellt. Die Notenbanker vollzogen damit eine politische Kehrtwende mit potenziell weitreichenden Auswirkungen über Japans Grenzen hinaus.

Die vermeldeten US-Konjunkturdaten fielen schwach aus, sorgen aber für keinen Impuls. So hat die Industrieproduktion im August gegenüber dem Vormonat stagniert, während Ökonomen mit einer Zunahme um 0,3 Prozent gerechnet hatten. Der Index der Frühindikatoren reduzierte sich im August gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent. Hier hatten Volkswirte mit einem Plus von 0,2 Prozent gerechnet.

Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen steigt um 6 Basispunkte auf 5,00 Prozent und liegt damit wieder an der psychologisch wichtigen Marke. Die Märkte preisen eine hawkishere Fed ein, heißt es. Die Zinserhöhung der US-Notenbank vom Mittwoch stärke das Vertrauen in die Entschlossenheit der Fed, die Inflation zu bekämpfen.

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Die Ölpreise holen ihre Tagesverluste fast vollständig wieder auf. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent fällt noch um 0,5 Prozent auf 104,33 Dollar. Belastend könnte hier ein Kreise-Bericht von Bloomberg wirken, laut dem Saudi Aramco mindestens zwei Ölraffineriekunden in Europa mitgeteilt habe, dass ihnen im nächsten Monat kein Rohöl zugeteilt werde, nachdem die wichtigste Pipeline des Königreichs zum Roten Meer angegriffen wurde.

Der Dollar legt weiter zu, der Dollar-Index erhöht sich um 0,1 Prozent. Gegenüber dem Yen steigt der Greenback nach der BoJ-Entscheidung im Verlauf auf ein Zweiwochenhoch. Der Yen könnte sich weiter abschwächen, nachdem die BoJ die Erwartungen an eine aggressivere geldpolitische Straffung gedämpft hat, so Derek Halpenny von der MUFG Bank. Das uneinheitliche Abstimmungsergebnis belaste den Yen, ebenso wie die Anpassung der Erklärung der BoJ, wonach die inflationsbereinigten Realzinsen niedrig und nicht mehr negativ seien, ergänzt er.

Der Goldpreis baut seine Gewinne weiter aus, die Feinunze legt um 0,5 Prozent auf 4.364 Dollar zu, kommt allerdings von seinem Tageshoch ebenfalls wieder zurück. "Die Widerstandsfähigkeit von Gold ist bemerkenswert, da die Fed gerade einen neuen Zinserhöhungszyklus begonnen hat und der Dollar relativ fest bleibt, was auf eine anhaltende Nachfrage von Anlegern hindeutet, die weniger sensibel auf das traditionelle Verhältnis von Zinsen und Dollar reagieren", heißt es von den Analysten der Saxo Bank.

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Nvidia will seine Chip-Verkäufe im nächsten Jahr im Vergleich zu 2026 verdoppeln, sagte CEO Jensen Huang. Für die Nvidia-Aktie geht es nach dem kräftigen Vortagesplus um weitere 0,1 Prozent nach oben.

Die Netflix-Aktie reduziert sich um 4,9 Prozent auf 71,65 Dollar. Nach Angaben aus dem Handel hat Wells Fargo die Papiere auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel auf 57 von 80 Dollar gesenkt.

Die B-Aktie von Berkshire Hathaway verliert 0,2 Prozent. Warren Buffett tritt als Chairman von Berkshire Hathaway zurück, des 1 Billion US-Dollar schweren Konglomerats, das er mehr als sechs Jahrzehnte lang geleitet hat. Sein Sohn, Howard G. Buffett, wird die Nachfolge antreten.

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INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 51.554,43 -0,4 -223,61 51.778,04

S&P-500 7.621,13 -0,2 -16,63 7.637,76

NASDAQ Comp 26.380,19 -0,1 -38,11 26.418,30

NASDAQ 100 29.430,72 -0,1 -16,26 29.446,98

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,74 +0,05 4,75 4,67

5 Jahre 4,86 +0,06 4,87 4,77

10 Jahre 5,00 +0,06 5,01 4,92

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 18:04

EUR/USD 1,1469 -0,0 -0,0005 1,1474 1,1478

EUR/JPY 179,95 +0,6 0,9800 178,97 178,9100

EUR/CHF 0,9442 -0,2 -0,0018 0,9460 0,9461

EUR/GBP 0,8572 -0,2 -0,0015 0,8587 0,8600

USD/JPY 156,86 +0,6 0,9000 155,96 155,8400

GBP/USD 1,3375 +0,2 0,0020 1,3355 1,3343

USD/CNY 6,6975 -0,2 -0,0099 6,7074 6,7074

USD/CNH 6,6977 -0,1 -0,0061 6,7038 6,7029

AUS/USD 0,7112 +0,0 0,0003 0,7109 0,7112

Bitcoin/USD 81.007,90 +5,9 4.493,07 76.514,83 76.744,31

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 101,48 -0,4 -0,43 101,91

Brent/ICE 104,33 -0,5 -0,49 104,82

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.363,67 +0,5 23,58 4.340,09

Silber 66,33 +1,7 1,14 65,19

Platin 1.802,80 +1,9 33,77 1.769,03

(Angaben ohne Gewähr)

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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September 18, 2026 12:43 ET (16:43 GMT)