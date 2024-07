MÄRKTE USA/Zaghafte Erholung nach heftigen Verlusten erwartet

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Börsen dürften am Donnerstag einen Teil ihrer heftigen Verluste vom Mittwoch wettmachen. Der S&P-Future liegt vorbörslich 0,2 Prozent im Plus, der Nasdaq-Future gewinnt 0,5 Prozent. Die besonders gebeutelten Technologiewerte könnten Rückenwind erhalten von TSMC. Der in Taiwan ansässige weltgrößte Chiphersteller hat im zweiten Quartal einen Gewinnsprung verzeichnet und dabei die Erwartung von Analysten übertroffen.

Technologiewerte waren am Mittwoch abverkauft worden nach einem Medienbericht, wonach die amtierende US-Regierung die Lieferung von Ausrüstung zur Chipherstellung nach China weiter einschränken will. Aufgeheizt wurde die Stimmung zusätzlich durch Verbalattacken des Präsidentschaftskandidaten Donald Trump gegen Taiwan, das er für den Schutz durch das US-Militär zahlen lassen will, und gegen TSMC wegen deren Dominanz der Chipmärkte. Die TSMC-Aktie brach daraufhin an der Nasdaq um 8 Prozent ein, auch die Aktien der TSMC-Kunden wie Nvidia, Advanced Micro Devices (AMD) und Qualcomm verloren kräftig. Intel legten gegen die Tendenz leicht zu, weil das Unternehmen als Wettbewerber von TSMC gilt und Fabriken in den USA besitzt. Vorbörslich geht es nun mit TSMC um 1,3 Prozent aufwärts, Nvdia erholen sich um 2,1 Prozent, AMD um 1,6 Prozent und Qualcomm um 0,4 Prozent. Intel rücken um 1,3 Prozent vor.

Neben den TSMC-Zahlen stehen auch die Quartalsausweise anderer Unternehmen im Blick. Hier hat die Fluggesellschaft United Airlines nicht in allen Punkten überzeugt; der Kurs steigt gleichwohl um 1,4 Prozent. Negativ werden die Zahlen von Alaska Air (-0,9%) aufgenommen. Abbot Laboratories notieren kaum verändert, nachdem der Pharmakonzern im zweiten Quartal besser abgeschnitten hat als erwartet und den Ausblick angehoben hat. Nach Börsenschluss wird Netflix über den Verlauf des zweiten Quartals berichten.

Konjunkturseitig haben mehr Amerikaner in der vergangenen Woche erstmals Arbeitslosenhilfe beantragt als erwartet. Der Philadelphia Fed Index stieg im Juli überraschend deutlich. Eine halbe Stunde nach Handelsbeginn folgt noch der Index der Frühindikatoren.

Derweil hat die Europäische Zentralbank (EZB) wie weithin erwartet den Leitzins unverändert belassen. Der Euro gibt zum Dollar geringfügig nach.

Am Anleihemarkt ziehen die Renditen nach dem Rückgang der vergangenen Tage wieder etwas an. Gold ist nach dem kleinen Rücksetzer vom Mittwoch wieder etwas gesucht. Anleger setzten weiter auf eine Zinssenkung der US-Notenbank im September, heißt es.

Der Ölpreis tendiert nach dem kräftigen Anstieg vom Mittwoch kaum verändert. Der am Vortag gemeldete überraschend deutliche Rückgang der US-Ölvorräte stütze jedoch weiter, so Marktteilnehmer.

===

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,44 -0,2 4,44 1,6

5 Jahre 4,08 +0,6 4,08 8,4

7 Jahre 4,11 +0,2 4,10 13,6

10 Jahre 4,17 +1,1 4,16 28,9

30 Jahre 4,39 +1,6 4,37 42,0

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:03 Mi, 17:15 % YTD

EUR/USD 1,0934 -0,0% 1,0935 1,0930 -1,0%

EUR/JPY 170,91 +0,1% 170,73 171,19 +9,8%

EUR/CHF 0,9664 +0,0% 0,9668 0,9684 +4,2%

EUR/GBP 0,8420 +0,1% 0,8407 0,8404 -2,9%

USD/JPY 156,29 +0,1% 156,12 156,61 +10,9%

GBP/USD 1,2986 -0,2% 1,3009 1,3006 +2,1%

USD/CNH (Offshore) 7,2681 -0,0% 7,2690 7,2765 +2,0%

Bitcoin

BTC/USD 64.852,83 +0,8% 64.743,22 65.052,67 +48,9%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 82,81 82,85 -0,0% -0,04 +15,5%

Brent/ICE 84,88 85,08 -0,2% -0,20 +11,9%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 32,195 31,56 +2,0% +0,64 -1,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.467,82 2.458,98 +0,4% +8,84 +19,7%

Silber (Spot) 30,43 30,30 +0,4% +0,13 +28,0%

Platin (Spot) 994,33 998,75 -0,4% -4,42 +0,2%

Kupfer-Future 4,30 4,40 -2,1% -0,09 +9,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

