MÄRKTE USA/Zinsanstieg unaufhaltsam - Aktien schwächer gesehen

Von Steffen Gosenheimer

NEW YORK (Dow Jones)--Die Aussichten für den Start an den US-Börsen trüben sich am Dienstag mit Näherrücken der Startglocke immer weiter ein - Dow-Jones-Index und Co werden schwächer indiziert. Hintergrund ist der fortgesetzte Anstieg der Marktzinsen. Im Zehnjahresbereich geht es auf dem bereits erreichten 16-Jahreshoch in der Spitze um weitere 7 Basispunkte auf 4,75 Prozent nach oben.

Für den Aktienmarkt sind derzeit starke Konjunkturdaten eher ungünstig, weil sie für eine Beibehaltung oder sogar Verschärfung des geldpolitischen Straffungskurses der US-Notenbank sprechen. Der Dollar verteidigt - unterstützt durch die stark gestiegenen US-Zinsen - sein Zehnmonatshoch, der Euro wird mit 1,0474 Dollar gehandelt.

Am Vortag waren die Zinsen nach soliden neuen US-Konjunkturdaten erneut kräftig gestiegen. Dazu hatten die beiden US-Notenbanker Michelle Bowman und Michael Barr bekräftigt, dass die Fed im Kampf gegen die hartnäckige Inflation die Zinsen länger hoch halten werde. Ähnlich äußerte sich Loretta Mester, Präsidentin der Fed-Filiale Cleveland. Sie geht davon aus, dass die US-Notenbank "wahrscheinlich noch einmal in diesem Jahr die Zinsen anheben muss und sie dann für einige Zeit hochhalten muss", um die Inflation vollständig unter Kontrolle zu bekommen.

Im Blick dürften die Akteure im Handelsverlauf die Daten zu den Stellenangeboten in den USA und zur Fluktuation auf dem Arbeitsmarkt haben. Die sogenannten JOLTS-Daten geben somit Aufschluss über das Defizit oder das Überangebot an Arbeitskräften. Sollten sie robust ausfallen, dürften sie für weiteren Auftrieb bei den Zinsen sorgen, für den Aktienmarkt also eher ungünstig wirken.

Kursdebakel bei Smiledirectclub geht wohl weiter

Bei den Einzelwerten, zu denen es neue Nachrichten gibt, tut sich vorbörslich bei Meta wenig. Der Facebook-Mutterkonzern will offenbar ein Abonnement für die werbefreie Nutzung von Instagram und Facebook in Europa einführen.

Etwas leichter liegen General Motors und Ford. Die beiden Automobilhersteller haben weitere Entlassungen von Beschäftigten in Werken angekündigt, die nicht direkt von den Streiks der Gewerkschaft United Auto Workers (UAW) betroffenen sind.

Micron Technology (vorbörslich -0,9%) profitieren nicht davon, dass die japanische Regierung das Speicherchip-Projekt von Micron in Hiroshima mit mehr als 1 Milliarde Dollar unterstützen will.

Eine Fortsetzung des Kursdebakels zeichnet sich bei Smiledirectclub ab. Das Unternehmen, das Zahnkorrekturen anbietet, hat Gläubigerschutz beantragt und versucht nun, einen Käufer für sich zu finden. Der Kurs knickt um rund 25 Prozent ein, nachdem er am Vortag bereits um 60 Prozent eingebrochen war.

Für McCormick & Co. geht es um 3 Prozent südwärts, obwohl der Gewürzhersteller seinen Gewinnausblick leicht angehoben hat. An der Umsatzprognose hält McCormick dagegen fest.

Krispy Kreme (-0,8%) beendet derweil das Abenteuer jenseits von Donuts und Kaffee und bietet seine Bäckereikette "Insomnia Cookies" zum Verkauf an.

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 5,12 +1,2 5,10 69,6

5 Jahre 4,74 +4,0 4,70 74,2

7 Jahre 4,76 +3,6 4,73 79,3

10 Jahre 4,73 +5,4 4,67 84,6

30 Jahre 4,85 +5,9 4,79 87,9

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:18 Mo, 18:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0471 -0,1% 1,0467 1,0495 -2,2%

EUR/JPY 156,99 -0,0% 156,88 157,23 +11,9%

EUR/CHF 0,9659 +0,4% 0,9623 0,9636 -2,4%

EUR/GBP 0,8673 +0,0% 0,8672 0,8659 -2,0%

USD/JPY 149,94 +0,1% 149,86 149,81 +14,4%

GBP/USD 1,2073 -0,1% 1,2070 1,2120 -0,2%

USD/CNH (Offshore) 7,3281 +0,1% 7,3230 7,3191 +5,8%

Bitcoin

BTC/USD 27.521,06 +0,1% 27.590,93 28.067,20 +65,8%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 88,61 88,82 -0,2% -0,21 +13,9%

Brent/ICE 90,13 90,71 -0,6% -0,58 +10,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.824,59 1.827,98 -0,2% -3,39 +0,0%

Silber (Spot) 21,03 21,08 -0,2% -0,04 -12,2%

Platin (Spot) 881,90 882,00 -0,0% -0,10 -17,4%

Kupfer-Future 3,62 3,63 -0,5% -0,02 -5,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/sha

(END) Dow Jones Newswires

October 03, 2023 08:58 ET (12:58 GMT)