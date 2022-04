MÄRKTE USA/Zinserwartungen dürften Börse weiter bremsen

NEW YORK (Dow Jones)--An den US-Börsen zeichnet sich am Freitag eine knapp behauptete Eröffnung ab. Die falkenhaften Äußerungen von US-Notenbankgouverneur Jerome Powell, die am Vortag die Aktienkurse kräftig gedrückt haben, dürften nachwirken. Powell hatte größere Zinsschritte als die üblichen 25 Basispunkte in Aussicht gestellt, um die hohe Inflation in den Griff zu bekommen. Mit Blick auf die nächste Zinssitzung der Fed im Mai liege eine Erhöhung um 50 Basispunkte "auf dem Tisch", so Powell.

Powells Äußerungen trieben die Anleiherenditen nach oben, die ihren Anstieg am Freitag fortsetzen - wenn auch mit verminderter Dynamik. Auch der Dollar zieht weiter an, mit dem Dollarindex geht es um 0,3 Prozent nach oben. Die Devisenanalysten der ING trauen dem Greenback nach den falkenhaften Powell-Aussagen Stärke für den Rest des Jahres zu. "Man sollte nicht versuchen, den starken Aufwärtstrend des Dollar zu bekämpfen", warnen die Analysten. Angesichts steigender Marktzinsen sollte man derzeit nicht auf ein Dollar-Top setzen.

Stagflationsängste gehen um

Ob die Straffung der US-Geldpolitik auf eine wachsende Wirtschaft trifft, könnten die Konjunkturdaten zeigen. Veröffentlicht werden im frühen Sitzungsverlauf die Einkaufsmanagerindizes für April für das verarbeitende und das nicht-verarbeitende Gewerbe. Zwar läuft die US-Wirtschaft recht positiv, gleichwohl geht auch an der Börse das Schreckgespenst einer Stagflation um. Insofern könnten die Daten Ängste nehmen oder auch verstärken.

Wegen neuer Lockdowns in China sinken die Ölpreise. In der chinesischen Stahlhochburg Tangshan wurden neue Abriegelungen veranlasst. In China geht die Mobilität wegen der Anti-Corona-Maßnahmen bereits merklich zurück. Die Entwicklung dürfte die Erdölnachfrage im Reich der Mitte beeinträchtigen. Der feste Dollar und steigende Marktzinsen belasten derweil den Goldpreis.

Unter den Einzelwerten tendiert die Snap-Aktie vorbörslich unverändert, nachbörslich hatte sie aber 1,4 Prozent nachgegeben. Das Social-Media-Unternehmen hat im ersten Quartal einen Verlust verzeichnet, den Snap mit Störungen im digitalen Werbemarkt erklärte. Im Sektor fallen Pinterest um 1,6 Prozent. Die Aktie der Facebook-Mutter Meta tendiert dagegen 1 Prozent fester.

Nach Vorlage enttäuschender Geschäftszahlen büßen die Titel des Medizintechnikunternehmens Intuitive Surgical fast 5 Prozent ein. Gute Geschäftszahlen und ein überzeugender Ausblick verhelfen dagegen der Aktie des Farbenherstellers PPG zu einem Plus von 1,4 Prozent. Der Modekonzern Gap hat den Ausblick für die Textillinie Old Navy gesenkt. Zugleich wurde der Abgang der Geschäftsführerin der Marke, Nancy Green, bekannt gegeben. Gap brechen um 16 Prozent ein.

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 2,76 +6,1 2,70 203,0

5 Jahre 3,00 +1,8 2,98 173,7

7 Jahre 2,99 +1,5 2,98 155,2

10 Jahre 2,92 +1,1 2,91 141,0

30 Jahre 2,94 +1,1 2,93 103,7

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:30 Uhr Do, 17:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0817 -0,2% 1,0844 1,0854 -4,9%

EUR/JPY 138,79 -0,3% 138,79 139,41 +6,0%

EUR/CHF 1,0334 +0,0% 1,0339 1,0322 -0,4%

EUR/GBP 0,8393 +1,0% 0,8336 0,8317 -0,1%

USD/JPY 128,33 -0,1% 127,99 128,45 +11,5%

GBP/USD 1,2890 -1,1% 1,3008 1,3053 -4,7%

USD/CNH (Offshore) 6,5332 +0,8% 6,4933 6,4728 +2,8%

Bitcoin

BTC/USD 40.531,47 -0,5% 40.690,68 42.502,03 -12,3%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 102,53 103,79 -1,2% -1,26 +39,7%

Brent/ICE 106,90 108,33 -1,3% -1,43 +39,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.933,87 1.951,50 -0,9% -17,64 +5,7%

Silber (Spot) 24,28 24,65 -1,5% -0,37 +4,1%

Platin (Spot) 952,30 971,34 -2,0% -19,04 -1,9%

Kupfer-Future 4,66 4,71 -1,2% -0,06 +4,6%

