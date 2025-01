MÄRKTE USA/Zinshoffnung trägt Börse weiter - TSMC stützt Chipsektor

DOW JONES--Die US-Aktienmärkte setzen ihren Anstieg am Donnerstag fort, wenn auch langsamer als am Vortag. Kurz nach der Startglocke klettert der Dow-Jones-Index um 0,1 Prozent auf 43.258 Punkte. Der S&P-500 steigt um 0,2 Prozent und der Nasdaq-Composite um 0,1 Prozent. Am Mittwoch hatten günstig ausgefallene US-Verbraucherpreise Zinssenkungshoffnungen befeuert. Die Daten dürften nachwirken, heißt es aus dem Handel.

Die am Donnerstag veröffentlichten Konjunkturdaten zeigen kein einheitliches Bild. Der Philadelphia-Fed-Index ist im Januar deutlich in positives Terrain vorgedrungen, während Volkswirte ihn zwar leicht erholt, aber immer noch im negativen Bereich gesehen hatten. Der Index gilt jedoch als sehr volatil. Die Einzelhandelsumsätze stiegen im Dezember etwas weniger stark als angenommen. Bei den Importpreisen wurde ein kleiner Anstieg statt des erwarteten Rückgangs verzeichnet. Und die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stieg stärker als erwartet. Etwas später folgen noch die November-Daten zu den Lagerbeständen.

Daneben läuft die Bilanzsaison weiter mit Zahlen der Banken Bank of America und Morgan Stanley. Die Bank of America hat im vierten Quartal den Gewinn mehr als verdoppelt und die Erwartungen des Marktes übertroffen. Die Kursreaktion ist jedoch zunächst verhalten; die Aktie zeigt sich 0,4 Prozent höher. Morgan Stanley hat ebenfalls einen überraschend deutlichen Gewinnsprung vermeldet; die Aktie steht 2,4 Prozent im Plus. Aus der ersten Reihe der US-Unternehmen hat ferner der Versicherer Unitedhealth über den Verlauf des vierten Quartals berichtet. Die Zahlen überzeugen indessen nicht in allen Punkten, was die Aktie um 1 Prozent nachgeben lässt.

Chipwerte erhalten positive Impulse vom taiwanischen Branchenriesen Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), der für das laufende Jahr ein kräftiges Umsatzwachstum in Aussicht gestellt hat, befeuert von der hohen Nachfrage nach KI-Chips. Die ADR von TSMC ziehen um 6,7 Prozent an. Nvidia steigen um 1,2 Prozent und Micron um 0,6 Prozent.

Bei den am Mittwoch kräftig gefallenen Anleiherenditen kommt zu einer kleinen Gegenbewegung. Die Zehnjahresrendite steigt um 1,5 Basispunkte auf 4,67 Prozent. Der am Vortag deutlich gefallene Dollar tendiert gut behauptet.

Die Waffenstillstandsvereinbarung zwischen Israel und der Hamas drückt die Ölpreise. Die Sorten Brent und WTI verbilligen sich um bis zu 0,7 Prozent. Übergeordnet stützen aber die US-Sanktionen gegen Russland, wie Händler sagen.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 43.258,02 +0,1% 36,47 +1,7%

S&P-500 5.960,19 +0,2% 10,28 +1,3%

Nasdaq-Comp. 19.537,37 +0,1% 26,14 +1,2%

Nasdaq-100 21.278,63 +0,2% 40,77 +1,3%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,29 +3,8 4,26 5,4

5 Jahre 4,47 +2,1 4,45 8,7

7 Jahre 4,57 +1,3 4,56 8,9

10 Jahre 4,67 +1,5 4,65 9,8

30 Jahre 4,89 +2,1 4,87 11,4

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:31 Mi, 17:28 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0271 -0,2% 1,0297 1,0287 -0,8%

EUR/JPY 160,22 -0,5% 160,72 161,13 -1,6%

EUR/CHF 0,9380 -0,1% 0,9389 0,9395 -0,0%

EUR/GBP 0,8431 +0,2% 0,8430 0,8407 +1,9%

USD/JPY 156,00 -0,2% 156,12 156,66 -0,8%

GBP/USD 1,2183 -0,5% 1,2215 1,2237 -2,7%

USD/CNH (Offshore) 7,3492 +0,0% 7,3475 7,3479 +0,2%

Bitcoin

BTC/USD 98.989,20 -0,7% 99.672,20 99.224,35 +4,6%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 79,44 80,04 -0,7% -0,60 +10,8%

Brent/ICE 81,94 82,03 -0,1% -0,09 +9,5%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 46,2 47,10 -1,9% -0,90 -6,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.714,49 2.700,03 +0,5% +14,46 +3,4%

Silber (Spot) 30,69 30,63 +0,2% +0,06 +6,3%

Platin (Spot) 941,65 940,75 +0,1% +0,90 +3,8%

Kupfer-Future 4,39 4,37 +0,4% +0,02 +9,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

