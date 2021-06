MÄRKTE USA/Zinssorgen dürften Wall Street drücken

NEW YORK (Dow Jones)--Der Aktienterminmarkt lässt am Donnerstag auf einen leichteren Handelsbeginn an der Wall Street schließen. Die Futures bauen ihre Verluste derweil aus. Am Markt überwiegt die Sorge vor geldpolitischen Straffungen, nachdem am Vorabend der Konjunkturbericht "Beige Book" der US-Notenbank keine Zweifel am Inflationsdruck aufkommen ließ - angefacht durch steigenden Konsum, Problemen in der Lieferkette und Knappheit bei Arbeitskräften. "Die Fed pflanzt schleichend die Saat für eine Normalisierung der Geldpolitik , die bis zum Spätsommer oder Herbst zum dominierenden Marktthema werden könnte - vorausgesetzt die US-Konjunkturdaten bleiben stark", sagt Analyst Marios Hadjikyriacos von XM.

Bestätigt werden die Sorgen um eine straffere Geldpolitik durch starke Daten zum US-Arbeitsmarkt . Laut ADP-Bericht wurden mehr Stellen geschaffen als prognostiziert. Zudem nahm die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung deutlicher als erwartet ab. Im Sitzungsverlauf folgen mit dem ISM-Index für das nichtverarbeitende Gewerbe im Mai weitere wichtige Impulsgeber, zudem wird die Revision des Markit-Einkaufsmanagerindexes für den Dienstleistungssektor veröffentlicht.

Dollar zieht an

Der Dollarindex steigt um 0,3 Prozent. Die Erwartung geldpolitischer Straffungen stützt den Greenback leicht. Die gleichen Erwartungen lassen die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen ebenfalls leicht anziehen. Anziehende Marktzinsen und die Dollarstärke bringen den Goldpreis unter Druck. Die anhaltend hohen Inflationsdaten dürften aber die Nachfrage nach dem Edelmetall kurzfristig wieder anfachen, heißt es im Handel.

Bei Erdöl scheint die Luft nach der jüngsten Rally auf Mehrjahreshochs etwas raus zu sein. Die Rohölbestände in den USA könnten im Verlauf die nächsten Impulse setzen, nachdem Daten des privaten American Petroleum Institute (API) einen Vorratsabbau gezeigt haben.

Das Technologieunternehmen Splunk vermeldete für das erste Quartal einen größer als von Analysten erwartet ausgefallenen Verlust. Für die Aktie geht es vorbörslich um 5,5 Prozent abwärts. Die Papiere von Netapp reduzieren sich um 1 Prozent. Das im Bereich Datenspeicherung und -verwaltung tätige Unternehmen übertraf bei Umsatz und Gewinn die Schätzungen. Zudem soll der Aktienrückkauf um 500 Millionen Dollar ausgeweitet werden. Die Aktie war zuletzt gut gelaufen, daher sprechen Händler von Gewinnmitnahmen.

Dagegen legt die Aktie von Semtech um knapp 5 Prozent zu. Das Halbleiter-Unternehmen hat den Gewinn im ersten Geschäftsquartal mehr als verdoppelt. Auch der Umsatz lag am oberen Rand der Unternehmensprognose. Smartsheet klettern um 4,9 Prozent, der Anbieter con Cloud-Computing setzte mehr um als erhofft.

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,15 1,6 0,13 3,2

5 Jahre 0,81 2,1 0,79 45,0

7 Jahre 1,27 2,0 1,25 62,3

10 Jahre 1,60 0,9 1,59 67,9

30 Jahre 2,28 0,8 2,27 63,4

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:10 Mi, 18:39 % YTD

EUR/USD 1,2167 -0,37% 1,2193 1,2212 -0,4%

EUR/JPY 133,78 -0,01% 133,87 133,85 +6,1%

EUR/CHF 1,0968 +0,02% 1,0963 1,0973 +1,5%

EUR/GBP 0,8593 -0,27% 0,8615 0,8620 -3,8%

USD/JPY 109,93 +0,33% 109,77 109,61 +6,4%

GBP/USD 1,4162 -0,06% 1,4154 1,4166 +3,6%

USD/CNH (Offshore) 6,3925 +0,13% 6,3895 6,3794 -1,7%

Bitcoin

BTC/USD 38.913,51 +2,93% 37.962,15 37.914,26 +34,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 68,98 68,83 +0,2% 0,15 +42,2%

Brent/ICE 71,44 71,35 +0,1% 0,09 +39,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.885,15 1.908,70 -1,2% -23,56 -0,7%

Silber (Spot) 27,60 28,16 -2,0% -0,56 +4,6%

Platin (Spot) 1.172,55 1.193,13 -1,7% -20,58 +9,6%

Kupfer-Future 4,48 4,59 -2,3% -0,11 +27,2%

