MÄRKTE USA/Zurückhaltung trotz Rekordhochs - Fed-Kurs im Blick

NEW YORK (Dow Jones)--Erneut mit einer uneinheitlichen Tendenz hat sich die Wall Street am Dienstag gezeigt. Zwar markierten der Dow-Jones-Index und der S&P-500 im frühen Handel jeweils neue Allzeithochs, doch dominierte weiter die Zurückhaltung. Vor dem Hintergrund der zuletzt wieder verstärkten Inflations- und Zinserhöhungsängste werde vor allem auf Aussagen von Seiten der US-Notenbank gewartet, hieß es. Hier erhoffen sich die Investoren Hinweise, ab wann und in welchem Tempo die Fed ihre Unterstützungsmaßnahmen zurückfährt.

Am Montag hatten sich mit Raphael Bostic und Eric Rosengren zwei Fed-Vertreter für ein baldiges Zurückfahren der Wertpapierkäufe ("Tapering") durch die Notenbank ausgesprochen, was dem Dollar Auftrieb verschaffte. Der Dollar-Index legte um weitere 0,1 Prozent zu.

Der Dow-Jones-Index erhöhte sich um 0,5 Prozent auf 35.265 Punkte. Der S&P-500 gewann 0,1 Prozent auf 4.437 Punkte. Beide Indizes schlossen auf einem neuen Rekordniveau. Der Nasdaq-Composite fiel dagegen um 0,5 Prozent auf 14.788 Punkte. Dabei gab es insgesamt 1.794 (Montag: 1.251) Kursgewinner und 1.560 (2.038) -verlierer. Unverändert schlossen 103 (164) Titel.

An Wirtschaftsdaten wurde lediglich die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft im zweiten Quartal veröffentlicht. Diese stieg weniger stark als erwartet, aber wirklich spannend wird es konjunkturseitig erst am Mittwoch mit den Verbraucherpreisen.

Leicht gestützt wurde das Sentiment von der Zustimmung des US-Senats für das gewaltige US-Infrastrukturpaket von Präsident Joe Biden. Damit wurde die vorletzte Hürde genommen. Das Paket sieht Gesamtausgaben von mehr als einer Billion Dollar vor und muss jetzt noch vom Repräsentantenhaus verabschiedet werden.

AMC mit starken Zahlen und Treueaktion für Reddit-Nutzer - Aktie verliert

Unter den Einzelwerten verloren AMC nach anfänglichen Gewinnen 6,1 Prozent. Die Kinokette hat im zweiten Quartal dank der Aufhebung der Corona-Beschränkungen wieder mehr umgesetzt und den Verlust deutlich verringert. Gleichwohl lagen die Ticket-Verkäufe nur bei 29 Prozent des Niveaus aus dem zweiten Quartal 2019. Zudem hat sich AMC eine Belohnung für die Reddit-Nutzer ausgedacht, die die Aktie über diese Plattform hochgejubelt haben. Unter anderem will AMC künftig Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren.

Die Boeing-Aktie legte um 1,5 Prozent zu. Die Auslieferungen im Juli haben zwar über der Produktion gelegen, sich gegenüber dem Vormonat aber verlangsamt. Sie sind zudem nur halb so hoch wie bei Mitbewerber Airbus. Auch ist die 787-Produktion aufgrund von Qualitätsproblemen weiterhin unterbrochen.

Nach überraschend guten Zahlen stiegen Planet Fitness um 1,1 Prozent. Die Fitness-Kette kündigte zudem die Expansion nach Mexiko an. Der Kurs des Kochboxen-Versenders Blue Apron erhöhte sich um 2,4 Prozent. Das Unternehmen will steigende Transportkosten an die Kunden weitergeben.

Smiledirectclub stürzten um 24,2 Prozent ab. Der Anbieter von zahnkosmetischen Leistungen war im April Opfer einer Cyberattacke und hat daher im Quartal die eigenen Umsatzerwartungen verfehlt.

Ölpreise erholt - Indien-Nachfrage lindert Angst vor sinkendem China-Bedarf

Die Ölpreise erholten sich von dem kräftigen Rücksetzer der vergangenen beiden Handelstage. Hier war ein Minus von 3,8 Prozent verzeichnet worden. Zwar belastete übergeordnet weiter die Befürchtung, dass die chinesische Öl-Nachfrage zurückgehen könnte, hieß es aus dem Handel. Allerdings sei die Nachfrage aus Indien im Juli weniger stark gefallen als erwartet. Jedoch dürften etwaige negative Auswirkungen durch die weitere Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus das Sentiment erneut belasten, so Teilnehmer.

Der Goldpreis zeigte sich nach zuletzt vier Handelstagen mit Abgaben nur wenig verändert. Teilnehmer sprachen von einer Stabilisierung. Zu Wochenbeginn war das Edelmetall zeitweise unter die Marke von 1.700 Dollar gerutscht. Eine Verringerung des Anleihekaufprogramms der Fed sei jetzt stark eingepreist, hieß es.

Die US-Anleihen bauten ihre Abgaben vom Vortag noch weiter aus. Die Zehnjahresrendite legte um 2,7 Basispunkte auf 1,35 Prozent zu. Händler verwiesen auf die Verabschiedung des US-Infrastrukturpakets durch den Senat. Zudem waren die Blicke bereits auf die Verbraucherpreise am Mittwoch gerichtet.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 35.264,67 +0,5% 162,82 +15,2%

S&P-500 4.436,75 +0,1% 4,40 +18,1%

Nasdaq-Comp. 14.788,09 -0,5% -72,09 +14,7%

Nasdaq-100 15.053,58 -0,5% -79,53 +16,8%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,24 1,6 0,22 11,9

5 Jahre 0,83 3,1 0,80 46,5

7 Jahre 1,12 2,0 1,10 47,5

10 Jahre 1,35 2,7 1,32 43,1

30 Jahre 1,99 2,0 1,97 34,2

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:13 Uhr Mo, 17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1719 -0,2% 1,1737 1,1749 -4,1%

EUR/JPY 129,58 +0,1% 129,55 129,52 +2,8%

EUR/CHF 1,0816 +0,1% 1,0802 1,0796 +0,1%

EUR/GBP 0,8470 -0,0% 0,8477 0,8479 -5,2%

USD/JPY 110,58 +0,2% 110,39 110,24 +7,1%

GBP/USD 1,3835 -0,1% 1,3846 1,3857 +1,2%

USD/CNH (Offshore) 6,4881 +0,0% 6,4807 6,4861 -0,2%

Bitcoin

BTC/USD 45.527,01 -0,4% 45.437,51 45.963,26 +56,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 68,44 66,48 +2,9% 1,96 +42,0%

Brent/ICE 70,76 69,04 +2,5% 1,72 +38,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.729,18 1.729,75 -0,0% -0,58 -8,9%

Silber (Spot) 23,34 23,45 -0,5% -0,11 -11,6%

Platin (Spot) 998,95 982,00 +1,7% +16,95 -6,7%

Kupfer-Future 4,35 4,29 +1,3% +0,06 +23,2%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 10, 2021 16:19 ET (20:19 GMT)