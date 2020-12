MÄRKTE USA/Zurückhaltung vor dem Wochenende

Werbung

Heute im Fokus

"Hexensabbat": DAX fällt zurück -- Wall Street etwas leichter -- CureVac: Erlaubnis für Massenproduktion -- FDA-Berater empfehlen Moderna-Vakzin -- ifo-Index, BioNTech im Fokus

AIXTRON-Aktien profitieren von OLED-Projekt. Volkswagen muss Produktion wegen Halbleiter-Engpass drosseln. Daimler will keine Mercedes-Pkw mehr in Brasilien bauen. TeamViewer offen für Zukäufe im kommenden Jahr. Ex-Wirecard-Chef Braun zieht Haftbeschwerde zurück. Schiedsgutachten treibt 1&1 Drillisch- und United Internet-Aktien an. Knorr-Bremse will BMW-Finanzvorstand Peter in Aufsichtsrat holen.