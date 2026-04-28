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MÄRKTE USA/Zurückhaltung vor Fed-Entscheid und Tech-Zahlen

29.04.26 18:21 Uhr
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DOW JONES--Investoren bleiben am Mittwochmittag (Ortszeit) am US-Aktienmarkt an der Seitenlinie. Die Kurse geben leicht nach. Dabei gerät der Iran-Krieg immer weiter in den Hintergrund - trotz erneut steigender Ölpreise. Bereits am Vortag spielte der Nahost-Krieg keine große Rolle, als KI-Sorgen rund um OpenAI den Technologiesektor belastet hatten. Dieser steht auch zur Wochenmitte mit den Geschäftsausweisen von Amazon, Meta Platforms, Microsoft, Alphabet und Ebay im Fokus, die aber allesamt erst nach der Schlussglocke veröffentlicht werden.

Die vier erstgenannten Technologiegrößen investieren viel Geld in KI, daher könnte ihre Investitionsprognose dazu beitragen, die jüngste Unruhe zu beruhigen. "Die Ergebnisse und Ausblicke dieser Unternehmen können die Entwicklung auf Indexebene und die Stimmung der Anleger maßgeblich beeinflussen", urteilt SWBC-Chefmarktstratege Chris Brigati. Am Mittag (Ortszeit) gibt der Dow-Jones-Index um 0,6 Prozent auf 48.831 Punkte nach, S&P-500 und Nasdaq-Composite reduzieren sich um jeweils 0,1 Prozent.

Doch zunächst muss der Markt die Zinsentscheidung im späten Geschäft verdauen. Jerome Powell wird voraussichtlich seine letzte Pressekonferenz als Vorsitzender der US-Notenbank abhalten. Die Entscheidung selbst dürfte keinen Aufreger liefern, weil der Markt fest davon ausgeht, dass die Notenbank die Zinssätze bestätigen wird. Doch angesichts des ölpreisgetriebenen Inflationsschubs bei gleichzeitig weniger rosigen Konjunkturaussichten dürften die Worte Powells genau analysiert werden. Denn Anleger wollen wissen, in welche Richtung sich die Zinsen bewegen werden.

Anleiherenditen und Dollar legen zu. Die abermals anziehenden Ölpreise schüren Inflationssorgen und liefern keine Argumente für Zinssenkungen. Das gilt auch für den stärker als gedacht gestiegenen Auftragseingang langlebiger US-Wirtschaftsgüter im März. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen steigt um 4 Basispunkte auf 4,40 Prozent.

Der Dollar-Index erhöht sich um 0,2 Prozent. Doch könnte mit den Aussagen der US-Notenbank im späten Geschäft mehr Bewegung in diese beiden Märkte kommen, heißt es. Der Dollar könnte steigen, wenn sich die Fed "falkenhaft" zeige, sagt MUFG-Analyst Derek Halpenny.

Die Ölpreise steigen erneut deutlich, nachdem US-Präsident Donald Trump die Möglichkeit angedeutet hat, die US-Militäraktionen gegen den Iran könnten wieder aufgenommen werden. Zudem hat Trump Mitarbeiter nach Aussagen von Regierungsvertretern angewiesen, sich auf eine länger andauernde Blockade des Iran - und damit der Straße von Hormus - vorzubereiten. "Die anhaltende Pattsituation in den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran macht eine baldige Normalisierung der Ströme durch Hormus immer unwahrscheinlicher", urteilt XS-Analystin Linh Tran. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent klettert um 7,0 Prozent auf 119,04 Dollar.

Gestiegene Marktzinsen und ein festerer Dollar belasten Gold, die Feinunze verbilligt sich um 0,8 Prozent auf 4.560 Dollar.

Unter den Einzelaktien stürzen GE HealthCare nach Vorlage von Erstquartalszahlen um 12,4 Prozent ab. Das Medizintechnikunternehmen senkte den Ausblick und plant die Zusammenlegung der beiden größten Segmente. AbbVie (+3,1%) hat dagegen die Prognose für den bereinigten Jahresgewinn angehoben. Das Pharmaunternehmen meldete zudem einen höheren Umsatz im ersten Quartal.

Seagate Technology steigen um 12,6 Prozent, der Festplattenhersteller überbot die Gewinn- und Umsatzerwartungen des Marktes für das dritte Geschäftsquartal - zudem sprechen Händler von einem überzeugenden Ausblick. Auch andere Aktien aus dem Speicher- und Speicherchipbereich legen zu: Micron Technology um 3,3 Prozent und Sandisk um 8,0 Prozent. NXP Semiconductors haussieren um 25,3 Prozent, der niederländische Chiphersteller hat seinen Gewinn im ersten Quartal mehr als verdoppelt.

Das Kreditkartenunternehmen Visa hat die Gewinnerwartungen für das zweite Geschäftsquartal übertroffen, der Kurs zieht um 8,9 Prozent an. Robinhood Markets stürzen um 13,9 Prozent ab, nachdem der Online-Wertpapierhändler schwache Ergebnisse für das erste Quartal vorgelegt hat. Starbucks steigen um 9,8 Prozent, die Kaffeehauskette hat erstmals seit 2023 wieder ein Gewinnwachstum verbucht. Für Brown-Forman geht es um 10,5 Prozent talwärts, nachdem der französische Spirituosenkonzern Pernod Ricard die Gespräche mit dem Jack-Daniel's-Hersteller über eine mögliche Fusion beendet hat.

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INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 48.831,12 -0,6 -310,81 49.141,93

S&P-500 7.128,73 -0,1 -10,07 7.138,80

NASDAQ Comp 24.636,88 -0,1 -26,92 24.663,80

NASDAQ 100 27.127,38 +0,4 +98,37 27.029,01

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 3,90 +0,05 3,91 3,84

5 Jahre 4,03 +0,05 4,06 3,97

10 Jahre 4,40 +0,04 4,41 4,34

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:30

EUR/USD 1,1695 -0,1 -0,0016 1,1711 1,1710

EUR/JPY 187,27 +0,2 0,3800 186,89 186,8600

EUR/CHF 0,9236 -0,1 -0,0005 0,9241 0,9242

EUR/GBP 0,8665 +0,0 0,0002 0,8663 0,8669

USD/JPY 160,18 +0,4 0,5700 159,61 159,5900

GBP/USD 1,3494 -0,2 -0,0022 1,3516 1,3505

USD/CNY 6,8375 0,0 0,0001 6,8374 6,8374

USD/CNH 6,8424 +0,1 0,0031 6,8393 6,8387

AUS/USD 0,7133 -0,7 -0,0047 0,718 0,7173

Bitcoin/USD 75.995,45 -0,6 -473,96 76.469,41 76.022,22

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 106,30 +6,4 6,37 99,93

Brent/ICE 119,04 +7,0 7,78 111,26

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.559,57 -0,8 -34,94 4.594,51

Silber 71,71 -1,9 -1,37 73,08

Platin 1.888,96 -2,6 -51,12 1.940,08

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

April 29, 2026 12:21 ET (16:21 GMT)

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