Maersk Drilling A-S Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Maersk Drilling A-S Registered hat am 20.11.2020 00:00:00 die Bücher zum am 30.09.2020 00:00:00 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,399 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,844 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 226,0 Millionen USD – eine Minderung von 23,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 294,0 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.net