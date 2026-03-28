März 2026: Analysten sehen weniger Potenzial bei Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie

Analysten-Prognosen

Zu diesen Ergebnissen kamen Experten für die Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie im vergangenen Monat.

Die Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie wurde im März 2026 von 7 Analysten unter die Lupe genommen.

5 Experten raten, die Aktie zu halten, 2 Experten raten den Anteilsschein zu verkaufen.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Hennes Mauritz (H M, H&M) ein Kursziel von 166,71 SEK. Dies bedeutet einen Abschlag von 5,39 SEK gegenüber dem aktuellen STO-Kurs von 172,10 SEK.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Verkaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum RBC Capital Markets 185,00 SEK 7,50 30.03.2026 Deutsche Bank AG 165,00 SEK -4,13 27.03.2026 JP Morgan Chase & Co. 123,00 SEK -28,53 27.03.2026 Barclays Capital 162,00 SEK -5,87 26.03.2026 RBC Capital Markets 185,00 SEK 7,50 26.03.2026 Jefferies & Company Inc. 164,00 SEK -4,71 26.03.2026 UBS AG 183,00 SEK 6,33 03.03.2026

Redaktion finanzen.net