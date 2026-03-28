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Analysten-Prognosen

März 2026: Analysten sehen weniger Potenzial bei Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie

31.03.26 18:00 Uhr
März 2026: Analysten sehen weniger Potenzial bei Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie | finanzen.net

Zu diesen Ergebnissen kamen Experten für die Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie im vergangenen Monat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
16,21 EUR 0,81 EUR 5,23%
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Die Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie wurde im März 2026 von 7 Analysten unter die Lupe genommen.

5 Experten raten, die Aktie zu halten, 2 Experten raten den Anteilsschein zu verkaufen.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Hennes Mauritz (H M, H&M) ein Kursziel von 166,71 SEK. Dies bedeutet einen Abschlag von 5,39 SEK gegenüber dem aktuellen STO-Kurs von 172,10 SEK.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Verkaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
RBC Capital Markets185,00 SEK7,5030.03.2026
Deutsche Bank AG165,00 SEK-4,1327.03.2026
JP Morgan Chase & Co.123,00 SEK-28,5327.03.2026
Barclays Capital162,00 SEK-5,8726.03.2026
RBC Capital Markets185,00 SEK7,5026.03.2026
Jefferies & Company Inc.164,00 SEK-4,7126.03.2026
UBS AG183,00 SEK6,3303.03.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: H&M

Nachrichten zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

DatumMeistgelesen

Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

DatumRatingAnalyst
30.03.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector PerformRBC Capital Markets
27.03.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) HoldDeutsche Bank AG
27.03.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.03.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightBarclays Capital
26.03.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
30.01.2025HennesMauritz AB (HM, H&M) BuyUBS AG
02.12.2024HennesMauritz AB (HM, H&M) BuyUBS AG
25.11.2024HennesMauritz AB (HM, H&M) BuyDeutsche Bank AG
13.11.2024HennesMauritz AB (HM, H&M) BuyUBS AG
05.11.2024HennesMauritz AB (HM, H&M) OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
30.03.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector PerformRBC Capital Markets
27.03.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) HoldDeutsche Bank AG
26.03.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector PerformRBC Capital Markets
26.03.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) HoldJefferies & Company Inc.
03.03.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.03.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.03.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightBarclays Capital
25.02.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.02.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightBarclays Capital
13.02.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) nach folgenden Kriterien zu filtern.

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
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