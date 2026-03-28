März 2026: Analysten sehen weniger Potenzial bei Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie
Zu diesen Ergebnissen kamen Experten für die Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie im vergangenen Monat.
Werte in diesem Artikel
Die Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie wurde im März 2026 von 7 Analysten unter die Lupe genommen.
5 Experten raten, die Aktie zu halten, 2 Experten raten den Anteilsschein zu verkaufen.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für Hennes Mauritz (H M, H&M) ein Kursziel von 166,71 SEK. Dies bedeutet einen Abschlag von 5,39 SEK gegenüber dem aktuellen STO-Kurs von 172,10 SEK.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Verkaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC Capital Markets
|185,00 SEK
|7,50
|30.03.2026
|Deutsche Bank AG
|165,00 SEK
|-4,13
|27.03.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|123,00 SEK
|-28,53
|27.03.2026
|Barclays Capital
|162,00 SEK
|-5,87
|26.03.2026
|RBC Capital Markets
|185,00 SEK
|7,50
|26.03.2026
|Jefferies & Company Inc.
|164,00 SEK
|-4,71
|26.03.2026
|UBS AG
|183,00 SEK
|6,33
|03.03.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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|Hebel
|KO
|Emittent
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Bildquellen: H&M