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März 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur RHI Magnesita-Aktie

31.03.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
RHI Magnesita
26,20 EUR -0,20 EUR -0,76%
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3 Analysten gaben ihre Einschätzung der RHI Magnesita-Aktie preis.

1 Experte stuft die RHI Magnesita-Aktie als Kauf ein.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für RHI Magnesita ein Kursziel von 972,83 GBP. Dies bedeutet einen Anstieg von 949,23 GBP gegenüber dem aktuellen LSE-Kurs von 23,60 GBP.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)40,00 GBP69,4906.03.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)4.000,0016.849,1506.03.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)4.000,0016.849,1503.03.2026

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu RHI Magnesita

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Analysen zu RHI Magnesita

DatumRatingAnalyst
18.05.2012RHI kaufenErste Bank AG
30.03.2012RHI kaufenErste Bank AG
26.03.2012RHI buyErste Group Bank
09.03.2012RHI kaufenErste Bank AG
23.12.2011RHI kaufenErste Bank AG
DatumRatingAnalyst
18.05.2012RHI kaufenErste Bank AG
30.03.2012RHI kaufenErste Bank AG
26.03.2012RHI buyErste Group Bank
09.03.2012RHI kaufenErste Bank AG
23.12.2011RHI kaufenErste Bank AG
DatumRatingAnalyst
15.03.2010RHI Kurziel 25 EURErste Bank AG
13.03.2009RHI positive EinschätzungErste Bank AG
03.11.2008RHI Kursziel in ÜberarbeitungErste Bank AG
19.09.2007RHI holdRaiffeisen Centrobank
29.01.2007RHI holdErste Bank
DatumRatingAnalyst

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