März 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur RHI Magnesita-Aktie

Im Durchschnitt sehen die Analysten für RHI Magnesita ein Kursziel von 972,83 GBP. Dies bedeutet einen Anstieg von 949,23 GBP gegenüber dem aktuellen LSE-Kurs von 23,60 GBP.

1 Experte stuft die RHI Magnesita-Aktie als Kauf ein.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

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