März 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur RHI Magnesita-Aktie
Werte in diesem Artikel
3 Analysten gaben ihre Einschätzung der RHI Magnesita-Aktie preis.
1 Experte stuft die RHI Magnesita-Aktie als Kauf ein.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für RHI Magnesita ein Kursziel von 972,83 GBP. Dies bedeutet einen Anstieg von 949,23 GBP gegenüber dem aktuellen LSE-Kurs von 23,60 GBP.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|40,00 GBP
|69,49
|06.03.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|4.000,00
|16.849,15
|06.03.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|4.000,00
|16.849,15
|03.03.2026
Redaktion finanzen.net
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent