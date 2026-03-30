März 2026: Die Expertenmeinungen zur Tesla-Aktie
Die aktuellen Einstufungen der Analysten zur Tesla-Aktie im Überblick.
Werte in diesem Artikel
Im abgelaufenen Monat haben 9 Experten ihre Einschätzung der Tesla-Aktie veröffentlicht.
3 Experten sehen das Papier als Kauf, 5 Analysten stufen die Anteilsscheine von Tesla mit Halten ein, 1 Experte rät den Anteilsschein zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 408,00 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 36,25 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Tesla-Aktie von 371,75 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC Capital Markets
|500,00 USD
|34,50
|26.03.2026
|Barclays Capital
|360,00 USD
|-3,16
|23.03.2026
|UBS AG
|352,00 USD
|-5,31
|19.03.2026
|Barclays Capital
|360,00 USD
|-3,16
|17.03.2026
|Barclays Capital
|360,00 USD
|-3,16
|12.03.2026
|Barclays Capital
|360,00 USD
|-3,16
|11.03.2026
|Barclays Capital
|360,00 USD
|-3,16
|04.03.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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|Hebel
|KO
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Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com