März 2026: So schätzen Experten die Vodafone Group-Aktie ein
Werte in diesem Artikel
Die Vodafone Group-Aktie wurde im März 2026 von 3 Analysten unter die Lupe genommen.
2 Experten stufen die Vodafone Group-Aktie als Kauf ein, 1 Analyst hält die Vodafone Group-Aktie für einen Verkauf.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 1,090 GBP beziffert, während sich der aktuelle LSE-Aktienkurs von Vodafone Group auf 1,133 GBP beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|1,23 GBP
|8,56
|20.03.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|0,85 GBP
|-24,98
|19.03.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|1,19 GBP
|5,03
|16.03.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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|Hebel
|KO
|Emittent