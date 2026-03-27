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März 2026: So schätzen Experten die Vodafone Group-Aktie ein

31.03.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Vodafone Group PLC
1,32 EUR 0,04 EUR 2,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Vodafone Group-Aktie wurde im März 2026 von 3 Analysten unter die Lupe genommen.

2 Experten stufen die Vodafone Group-Aktie als Kauf ein, 1 Analyst hält die Vodafone Group-Aktie für einen Verkauf.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 1,090 GBP beziffert, während sich der aktuelle LSE-Aktienkurs von Vodafone Group auf 1,133 GBP beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)1,23 GBP8,5620.03.2026
JP Morgan Chase & Co.0,85 GBP-24,9819.03.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)1,19 GBP5,0316.03.2026

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Vodafone Group PLC

DatumMeistgelesen

Analysen zu Vodafone Group PLC

DatumRatingAnalyst
20.03.2026Vodafone Group BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.03.2026Vodafone Group UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.03.2026Vodafone Group BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.02.2026Vodafone Group SellGoldman Sachs Group Inc.
10.02.2026Vodafone Group KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
20.03.2026Vodafone Group BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.03.2026Vodafone Group BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.02.2026Vodafone Group KaufenDZ BANK
05.02.2026Vodafone Group BuyDeutsche Bank AG
22.01.2026Vodafone Group BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
27.11.2025Vodafone Group Equal WeightBarclays Capital
17.11.2025Vodafone Group Equal WeightBarclays Capital
20.10.2025Vodafone Group HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025Vodafone Group HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.07.2025Vodafone Group NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
19.03.2026Vodafone Group UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.02.2026Vodafone Group SellGoldman Sachs Group Inc.
05.02.2026Vodafone Group SellUBS AG
05.02.2026Vodafone Group UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.01.2026Vodafone Group SellUBS AG

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