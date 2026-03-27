März 2026: So schätzen Experten die Vodafone Group-Aktie ein

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Die Vodafone Group-Aktie wurde im März 2026 von 3 Analysten unter die Lupe genommen.

2 Experten stufen die Vodafone Group-Aktie als Kauf ein, 1 Analyst hält die Vodafone Group-Aktie für einen Verkauf.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 1,090 GBP beziffert, während sich der aktuelle LSE-Aktienkurs von Vodafone Group auf 1,133 GBP beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 1,23 GBP 8,56 20.03.2026 JP Morgan Chase & Co. 0,85 GBP -24,98 19.03.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 1,19 GBP 5,03 16.03.2026

Redaktion finanzen.net