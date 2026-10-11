Magma Fincorp: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

11.10.26 06:35 Uhr

Magma Fincorp veröffentlichte am 09.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,27 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,950 INR je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 71,57 Prozent auf 25,96 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,13 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 4,26 INR prognostiziert, während der Umsatz bei 15,83 Milliarden INR erwartet worden war.

Redaktion finanzen.net