Mahindra Logistics präsentierte Quartalsergebnisse
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Mahindra Logistics lud am 23.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,64 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mahindra Logistics ein EPS von -1,200 INR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 16,85 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 20,95 Milliarden INR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.net
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