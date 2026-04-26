Mahindra Logistics vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
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Mahindra Logistics hat am 20.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 2,56 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -1,370 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Mahindra Logistics hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20,03 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 23,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 16,25 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.net
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