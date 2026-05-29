Mai 2026: Analysten sehen Potenzial bei Springer Nature-Aktie

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 27,75 EUR, was einem Anstieg von 8,49 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Springer Nature-Aktie von 19,26 EUR gleichkommt.

4 Experten stufen die Springer Nature-Aktie als Kauf ein.

Im abgelaufenen Monat haben 4 Experten ihre Analyse der Springer Nature -Aktie abgegeben.

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