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Mai 2026: Analysten sehen Potenzial bei Springer Nature-Aktie

31.05.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Springer Nature
19,04 EUR -1,16 EUR -5,74%
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Im abgelaufenen Monat haben 4 Experten ihre Analyse der Springer Nature-Aktie abgegeben.

4 Experten stufen die Springer Nature-Aktie als Kauf ein.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 27,75 EUR, was einem Anstieg von 8,49 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Springer Nature-Aktie von 19,26 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG31,00 EUR60,9606.05.2026
Goldman Sachs Group Inc.25,00 EUR29,8006.05.2026
JP Morgan Chase & Co.31,00 EUR60,9605.05.2026
Barclays Capital24,00 EUR24,6105.05.2026

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
06.05.2026Springer Nature BuyDeutsche Bank AG
06.05.2026Springer Nature BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.05.2026Springer Nature OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.05.2026Springer Nature OverweightBarclays Capital
13.04.2026Springer Nature OverweightBarclays Capital
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06.05.2026Springer Nature BuyDeutsche Bank AG
06.05.2026Springer Nature BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.05.2026Springer Nature OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.05.2026Springer Nature OverweightBarclays Capital
13.04.2026Springer Nature OverweightBarclays Capital
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