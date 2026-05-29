Mai 2026: Analysten sehen Potenzial bei TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 89,67 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 5,37 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie von 84,30 EUR gleich.

1 Experte rät die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie zu kaufen, 2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

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