Mai 2026: Analysten sehen Potenzial bei TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie
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3 Analysten gaben ihre Einschätzung der TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie preis.
1 Experte rät die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie zu kaufen, 2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 89,67 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 5,37 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie von 84,30 EUR gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|76,00 EUR
|-9,85
|14.05.2026
|Deutsche Bank AG
|110,00 EUR
|30,49
|12.05.2026
|Bernstein Research
|83,00 EUR
|-1,54
|11.05.2026
Redaktion finanzen.net
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent