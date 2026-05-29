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Mai 2026: Analysten sehen Potenzial bei TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie

31.05.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
85,50 EUR -2,30 EUR -2,62%
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Aktie kaufen

3 Analysten gaben ihre Einschätzung der TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie preis.

1 Experte rät die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie zu kaufen, 2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 89,67 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 5,37 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie von 84,30 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research76,00 EUR-9,8514.05.2026
Deutsche Bank AG110,00 EUR30,4912.05.2026
Bernstein Research83,00 EUR-1,5411.05.2026

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

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14.05.2026TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-PerformBernstein Research
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