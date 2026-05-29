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Mai 2026: Analysten sehen Potenzial bei TUI-Aktie

31.05.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
TUI AG
7,11 EUR 0,19 EUR 2,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

7 Analysten gaben ihre Einschätzung der TUI-Aktie preis.

4 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von TUI mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 9,657 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 2,59 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der TUI-Aktie von 7,070 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Barclays Capital--28.05.2026
Barclays Capital9,00 EUR27,3018.05.2026
Deutsche Bank AG10,50 EUR48,5114.05.2026
Bernstein Research9,20 EUR30,1314.05.2026
JP Morgan Chase & Co.12,50 EUR76,8013.05.2026
Barclays Capital9,00 EUR27,3013.05.2026
Bernstein Research9,20 EUR30,1313.05.2026
Jefferies & Company Inc.8,20 EUR15,9813.05.2026

Redaktion finanzen.net

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18.05.2026TUI OverweightBarclays Capital
14.05.2026TUI BuyDeutsche Bank AG
14.05.2026TUI Market-PerformBernstein Research
13.05.2026TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
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28.05.2026TUI OverweightBarclays Capital
18.05.2026TUI OverweightBarclays Capital
14.05.2026TUI BuyDeutsche Bank AG
13.05.2026TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.05.2026TUI OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
14.05.2026TUI Market-PerformBernstein Research
13.05.2026TUI Market-PerformBernstein Research
13.05.2026TUI HoldJefferies & Company Inc.
22.04.2026TUI Market-PerformBernstein Research
10.04.2026TUI NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.02.2025TUI UnderweightBarclays Capital
02.08.2024TUI UnderweightBarclays Capital
13.03.2024TUI UnderweightBarclays Capital
13.02.2024TUI UnderweightBarclays Capital
06.12.2023TUI UnderweightBarclays Capital

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