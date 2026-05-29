Mai 2026: Analysten sehen Potenzial bei TUI-Aktie

7 Analysten gaben ihre Einschätzung der TUI-Aktie preis.

4 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von TUI mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 9,657 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 2,59 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der TUI-Aktie von 7,070 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Barclays Capital - - 28.05.2026 Barclays Capital 9,00 EUR 27,30 18.05.2026 Deutsche Bank AG 10,50 EUR 48,51 14.05.2026 Bernstein Research 9,20 EUR 30,13 14.05.2026 JP Morgan Chase & Co. 12,50 EUR 76,80 13.05.2026 Barclays Capital 9,00 EUR 27,30 13.05.2026 Bernstein Research 9,20 EUR 30,13 13.05.2026 Jefferies & Company Inc. 8,20 EUR 15,98 13.05.2026

Redaktion finanzen.net