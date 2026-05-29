Mai 2026: Analysten sehen Potenzial bei TUI-Aktie
Werte in diesem Artikel
7 Analysten gaben ihre Einschätzung der TUI-Aktie preis.
4 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von TUI mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 9,657 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 2,59 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der TUI-Aktie von 7,070 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|-
|-
|28.05.2026
|Barclays Capital
|9,00 EUR
|27,30
|18.05.2026
|Deutsche Bank AG
|10,50 EUR
|48,51
|14.05.2026
|Bernstein Research
|9,20 EUR
|30,13
|14.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|12,50 EUR
|76,80
|13.05.2026
|Barclays Capital
|9,00 EUR
|27,30
|13.05.2026
|Bernstein Research
|9,20 EUR
|30,13
|13.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|8,20 EUR
|15,98
|13.05.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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|Hebel
|KO
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