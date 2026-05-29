Mai 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Porsche vz-Aktie

Werte in diesem Artikel

Im abgelaufenen Monat haben 3 Experten ihre Analyse der Porsche vz-Aktie abgegeben.

1 Experte stuft die Aktie als Kauf ein, 2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 43,67 EUR beziffert, während der aktuelle Porsche vz-Kurs an der Börse XETRA bei 46,89 EUR liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum RBC Capital Markets 41,00 EUR -12,56 13.05.2026 Deutsche Bank AG 45,00 EUR -4,03 11.05.2026 Bernstein Research 45,00 EUR -4,03 04.05.2026

Redaktion finanzen.net