Mai 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Porsche vz-Aktie
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Im abgelaufenen Monat haben 3 Experten ihre Analyse der Porsche vz-Aktie abgegeben.
1 Experte stuft die Aktie als Kauf ein, 2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 43,67 EUR beziffert, während der aktuelle Porsche vz-Kurs an der Börse XETRA bei 46,89 EUR liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC Capital Markets
|41,00 EUR
|-12,56
|13.05.2026
|Deutsche Bank AG
|45,00 EUR
|-4,03
|11.05.2026
|Bernstein Research
|45,00 EUR
|-4,03
|04.05.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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|Hebel
|KO
|Emittent