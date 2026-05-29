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Mai 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Porsche vz-Aktie

31.05.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
47,19 EUR -0,21 EUR -0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im abgelaufenen Monat haben 3 Experten ihre Analyse der Porsche vz-Aktie abgegeben.

1 Experte stuft die Aktie als Kauf ein, 2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 43,67 EUR beziffert, während der aktuelle Porsche vz-Kurs an der Börse XETRA bei 46,89 EUR liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
RBC Capital Markets41,00 EUR-12,5613.05.2026
Deutsche Bank AG45,00 EUR-4,0311.05.2026
Bernstein Research45,00 EUR-4,0304.05.2026

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

DatumMeistgelesen

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

DatumRatingAnalyst
13.05.2026Porsche vz Sector PerformRBC Capital Markets
11.05.2026Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
04.05.2026Porsche vz Market-PerformBernstein Research
30.04.2026Porsche vz NeutralUBS AG
30.04.2026Porsche vz UnderweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
11.05.2026Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
29.04.2026Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.04.2026Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
01.04.2026Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.03.2026Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13.05.2026Porsche vz Sector PerformRBC Capital Markets
04.05.2026Porsche vz Market-PerformBernstein Research
30.04.2026Porsche vz NeutralUBS AG
30.04.2026Porsche vz Market-PerformBernstein Research
29.04.2026Porsche vz HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
30.04.2026Porsche vz UnderweightBarclays Capital
14.04.2026Porsche vz UnderweightBarclays Capital
13.03.2026Porsche vz VerkaufenDZ BANK
12.03.2026Porsche vz UnderweightBarclays Capital
21.01.2026Porsche vz UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
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