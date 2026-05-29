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Mai 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Siemens Energy-Aktie

31.05.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
162,80 EUR -4,20 EUR -2,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Siemens Energy-Aktie wurde im Mai 2026 von 14 Experten analysiert.

13 Experten empfehlen die Siemens Energy-Aktie zu kaufen, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 191,86 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Siemens Energy auf 163,24 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.225,00 EUR37,8328.05.2026
Deutsche Bank AG200,00 EUR22,5222.05.2026
Jefferies & Company Inc.215,00 EUR31,7118.05.2026
Bernstein Research210,00 EUR28,6414.05.2026
Goldman Sachs Group Inc.212,00 EUR29,8713.05.2026
Deutsche Bank AG200,00 EUR22,5213.05.2026
Barclays Capital110,00 EUR-32,6113.05.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)200,00 EUR22,5213.05.2026
JP Morgan Chase & Co.225,00 EUR37,8313.05.2026
UBS AG175,00 EUR7,2012.05.2026
JP Morgan Chase & Co.200,00 EUR22,5212.05.2026
Jefferies & Company Inc.164,00 EUR0,4712.05.2026
RBC Capital Markets200,00 EUR22,5212.05.2026
Bernstein Research150,00 EUR-8,1112.05.2026

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Siemens Energy AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
28.05.2026Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.05.2026Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
18.05.2026Siemens Energy BuyJefferies & Company Inc.
14.05.2026Siemens Energy OutperformBernstein Research
13.05.2026Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
28.05.2026Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.05.2026Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
18.05.2026Siemens Energy BuyJefferies & Company Inc.
14.05.2026Siemens Energy OutperformBernstein Research
13.05.2026Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
13.05.2026Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
24.04.2026Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
19.03.2026Siemens Energy HaltenDZ BANK
14.01.2026Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
10.12.2025Siemens Energy NeutralCitigroup Corp.
DatumRatingAnalyst
20.01.2026Siemens Energy SellUBS AG
14.11.2025Siemens Energy SellUBS AG
22.10.2025Siemens Energy VerkaufenDZ BANK
20.10.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
29.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Energy AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
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