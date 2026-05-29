Mai 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Siemens Energy-Aktie

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 191,86 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Siemens Energy auf 163,24 EUR beläuft.

13 Experten empfehlen die Siemens Energy-Aktie zu kaufen, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.

Die Siemens Energy -Aktie wurde im Mai 2026 von 14 Experten analysiert.

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