DAX25.105 +0,1%Est506.051 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3400 -0,4%Nas26.973 +0,2%Bitcoin63.101 -0,2%Euro1,1660 ±0,0%Öl92,05 -1,4%Gold4.542 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Microsoft 870747 SAP 716460 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Lufthansa 823212 Sandisk A411ZM Dell Technologies A2N6WP Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen erzielen neue Rekorde -- USA und Iran wohl vor Einigung: DAX geht stabil ins Wochenende -- Dell von KI-Boom beflügelt -- Siemens Energy, Eli Lilly, IBM, Eventim, DHL im Fokus
Top News
Wie man zum ersten Mal Bitcoin kauft Wie man zum ersten Mal Bitcoin kauft
Mai 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie angepasst Mai 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie angepasst
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Experten-Prognosen

Mai 2026: Die Expertenmeinungen zur ASML NV-Aktie

31.05.26 18:00 Uhr
Mai 2026: Die Expertenmeinungen zur ASML NV-Aktie | finanzen.net

Im vergangenen Monat haben Experten die ASML NV-Aktie unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
1.380,00 EUR -5,40 EUR -0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

7 Analysten gaben ihre Einschätzung der ASML NV-Aktie preis.

7 Experten empfehlen die ASML NV-Aktie zu kaufen.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 1.633,57 EUR für die ASML NV-Aktie, was einem Anstieg von 242,57 EUR zum aktuellen EAM-Kurs in Höhe von 1.391,00 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research1.700,00 EUR22,2125.05.2026
JP Morgan Chase & Co.1.515,00 EUR8,9121.05.2026
Barclays Capital1.575,00 EUR13,2321.05.2026
UBS AG1.900,00 EUR36,5920.05.2026
Barclays Capital1.575,00 EUR13,2319.05.2026
JP Morgan Chase & Co.--15.05.2026
Goldman Sachs Group Inc.1.600,00 EUR15,0313.05.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)1.570,00 EUR12,8708.05.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ASML

Nachrichten zu ASML NV

DatumMeistgelesen

Analysen zu ASML NV

DatumRatingAnalyst
25.05.2026ASML NV OutperformBernstein Research
21.05.2026ASML NV OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.05.2026ASML NV OverweightBarclays Capital
20.05.2026ASML NV BuyUBS AG
19.05.2026ASML NV OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
25.05.2026ASML NV OutperformBernstein Research
21.05.2026ASML NV OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.05.2026ASML NV OverweightBarclays Capital
20.05.2026ASML NV BuyUBS AG
19.05.2026ASML NV OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
15.04.2026ASML NV HaltenDZ BANK
08.04.2026ASML NV HoldJefferies & Company Inc.
29.01.2026ASML NV HoldJefferies & Company Inc.
28.01.2026ASML NV HaltenDZ BANK
28.01.2026ASML NV HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
16.07.2020ASML NV VerkaufenDZ BANK
22.06.2018ASML NV VerkaufenDZ BANK
22.07.2016ASML VerkaufenIndependent Research GmbH
01.04.2016ASML UnderperformBNP PARIBAS
21.01.2016ASML SellS&P Capital IQ

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ASML NV nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen