Mai 2026: Die Expertenmeinungen zur ASML NV-Aktie
Im vergangenen Monat haben Experten die ASML NV-Aktie unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse.
Werte in diesem Artikel
7 Analysten gaben ihre Einschätzung der ASML NV-Aktie preis.
7 Experten empfehlen die ASML NV-Aktie zu kaufen.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 1.633,57 EUR für die ASML NV-Aktie, was einem Anstieg von 242,57 EUR zum aktuellen EAM-Kurs in Höhe von 1.391,00 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|1.700,00 EUR
|22,21
|25.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|1.515,00 EUR
|8,91
|21.05.2026
|Barclays Capital
|1.575,00 EUR
|13,23
|21.05.2026
|UBS AG
|1.900,00 EUR
|36,59
|20.05.2026
|Barclays Capital
|1.575,00 EUR
|13,23
|19.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|15.05.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|1.600,00 EUR
|15,03
|13.05.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|1.570,00 EUR
|12,87
|08.05.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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|Hebel
|KO
|Emittent
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Bildquellen: ASML