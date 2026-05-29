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Mai 2026: Die Expertenmeinungen zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

31.05.26 22:30 Uhr
Mai 2026: Die Expertenmeinungen zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie | finanzen.net

So haben Experten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zuletzt eingeschätzt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Meta Platforms (ex Facebook)
535,40 EUR -9,60 EUR -1,76%
Charts|News|Analysen
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Im abgelaufenen Monat haben 11 Experten ihre Analyse der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie abgegeben.

10 Analysten empfehlen die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit Kaufen, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Meta Platforms (ex Facebook) mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 835,45 USD fest. Dies entspricht einem Anstieg von 202,94 USD zum aktuellen NAS-Kurs von Meta Platforms (ex Facebook) in Höhe von 632,51 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
DZ BANK--05.05.2026
Jefferies & Company Inc.825,00 USD30,4304.05.2026

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

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Bildquellen: Meta

Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)

DatumMeistgelesen

Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)

DatumRatingAnalyst
05.05.2026Meta Platforms (ex Facebook) KaufenDZ BANK
04.05.2026Meta Platforms (ex Facebook) BuyJefferies & Company Inc.
30.04.2026Meta Platforms (ex Facebook) BuyUBS AG
30.04.2026Meta Platforms (ex Facebook) OverweightBarclays Capital
30.04.2026Meta Platforms (ex Facebook) BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
05.05.2026Meta Platforms (ex Facebook) KaufenDZ BANK
04.05.2026Meta Platforms (ex Facebook) BuyJefferies & Company Inc.
30.04.2026Meta Platforms (ex Facebook) BuyUBS AG
30.04.2026Meta Platforms (ex Facebook) OverweightBarclays Capital
30.04.2026Meta Platforms (ex Facebook) BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
30.04.2026Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.02.2023Meta Platforms (ex Facebook) HaltenDZ BANK
27.10.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.07.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.07.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.05.2022Meta Platforms (ex Facebook) HoldHSBC
05.12.2019Facebook ReduceHSBC
31.01.2019Facebook SellPivotal Research Group
31.10.2018Facebook SellPivotal Research Group
12.10.2018Facebook SellPivotal Research Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Meta Platforms (ex Facebook) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
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