Mai 2026: Experten empfehlen BAT-Aktie mehrheitlich zum Kauf
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Im Mai 2026 haben 2 Experten die BAT-Aktie analysiert.
1 Experte stuft die BAT-Aktie als Kauf ein, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von BAT mit Halten ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 53,00 GBP für die BAT-Aktie, was einem Anstieg von 7,09 GBP zum aktuellen LSE-Kurs in Höhe von 45,91 GBP entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|54,00 GBP
|17,62
|26.05.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|52,00 GBP
|13,27
|15.05.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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|Hebel
|KO
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