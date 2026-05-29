Mai 2026: Experten empfehlen BAT-Aktie mehrheitlich zum Kauf

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Im Mai 2026 haben 2 Experten die BAT-Aktie analysiert.

1 Experte stuft die BAT-Aktie als Kauf ein, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von BAT mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 53,00 GBP für die BAT-Aktie, was einem Anstieg von 7,09 GBP zum aktuellen LSE-Kurs in Höhe von 45,91 GBP entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Barclays Capital 54,00 GBP 17,62 26.05.2026 Goldman Sachs Group Inc. 52,00 GBP 13,27 15.05.2026

Redaktion finanzen.net