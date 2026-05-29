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Mai 2026: Experten empfehlen BAT-Aktie mehrheitlich zum Kauf

31.05.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BAT PLC (British American Tobacco)
53,04 EUR -0,84 EUR -1,56%
Charts|News|Analysen
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Im Mai 2026 haben 2 Experten die BAT-Aktie analysiert.

1 Experte stuft die BAT-Aktie als Kauf ein, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von BAT mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 53,00 GBP für die BAT-Aktie, was einem Anstieg von 7,09 GBP zum aktuellen LSE-Kurs in Höhe von 45,91 GBP entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Barclays Capital54,00 GBP17,6226.05.2026
Goldman Sachs Group Inc.52,00 GBP13,2715.05.2026

Redaktion finanzen.net

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
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