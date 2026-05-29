Mai 2026: Experten empfehlen Knorr-Bremse-Aktie mehrheitlich zum Kauf
So haben Experten die Knorr-Bremse-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.
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8 Analysten gaben ihre Einschätzung der Knorr-Bremse-Aktie preis.
6 Experten raten die Knorr-Bremse-Aktie zu kaufen, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten, 1 Analyst hält die Knorr-Bremse-Aktie für einen Verkauf.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 114,25 EUR für die Knorr-Bremse-Aktie, was einem Anstieg von 10,55 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 103,70 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|115,00 EUR
|10,90
|29.05.2026
|Barclays Capital
|90,00 EUR
|-13,21
|22.05.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|129,00 EUR
|24,40
|13.05.2026
|UBS AG
|123,00 EUR
|18,61
|08.05.2026
|Deutsche Bank AG
|115,00 EUR
|10,90
|08.05.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|125,00 EUR
|20,54
|08.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|100,00 EUR
|-3,57
|07.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|117,00 EUR
|12,83
|07.05.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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|KO
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Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG