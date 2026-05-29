Mai 2026: Experten empfehlen Knorr-Bremse-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Analystenmeinungen

So haben Experten die Knorr-Bremse-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.

8 Analysten gaben ihre Einschätzung der Knorr-Bremse-Aktie preis.

6 Experten raten die Knorr-Bremse-Aktie zu kaufen, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten, 1 Analyst hält die Knorr-Bremse-Aktie für einen Verkauf.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 114,25 EUR für die Knorr-Bremse-Aktie, was einem Anstieg von 10,55 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 103,70 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 115,00 EUR 10,90 29.05.2026 Barclays Capital 90,00 EUR -13,21 22.05.2026 Goldman Sachs Group Inc. 129,00 EUR 24,40 13.05.2026 UBS AG 123,00 EUR 18,61 08.05.2026 Deutsche Bank AG 115,00 EUR 10,90 08.05.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 125,00 EUR 20,54 08.05.2026 JP Morgan Chase & Co. 100,00 EUR -3,57 07.05.2026 Jefferies & Company Inc. 117,00 EUR 12,83 07.05.2026

Redaktion finanzen.net