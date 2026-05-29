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Mai 2026: Experten empfehlen Knorr-Bremse-Aktie mehrheitlich zum Kauf

31.05.26 18:00 Uhr
Mai 2026: Experten empfehlen Knorr-Bremse-Aktie mehrheitlich zum Kauf | finanzen.net

So haben Experten die Knorr-Bremse-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Knorr-Bremse
102,50 EUR 0,20 EUR 0,20%
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8 Analysten gaben ihre Einschätzung der Knorr-Bremse-Aktie preis.

6 Experten raten die Knorr-Bremse-Aktie zu kaufen, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten, 1 Analyst hält die Knorr-Bremse-Aktie für einen Verkauf.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 114,25 EUR für die Knorr-Bremse-Aktie, was einem Anstieg von 10,55 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 103,70 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG115,00 EUR10,9029.05.2026
Barclays Capital90,00 EUR-13,2122.05.2026
Goldman Sachs Group Inc.129,00 EUR24,4013.05.2026
UBS AG123,00 EUR18,6108.05.2026
Deutsche Bank AG115,00 EUR10,9008.05.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)125,00 EUR20,5408.05.2026
JP Morgan Chase & Co.100,00 EUR-3,5707.05.2026
Jefferies & Company Inc.117,00 EUR12,8307.05.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG

Nachrichten zu Knorr-Bremse

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Analysen zu Knorr-Bremse

DatumRatingAnalyst
29.05.2026Knorr-Bremse BuyDeutsche Bank AG
22.05.2026Knorr-Bremse UnderweightBarclays Capital
13.05.2026Knorr-Bremse BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.05.2026Knorr-Bremse BuyUBS AG
08.05.2026Knorr-Bremse BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
29.05.2026Knorr-Bremse BuyDeutsche Bank AG
13.05.2026Knorr-Bremse BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.05.2026Knorr-Bremse BuyUBS AG
08.05.2026Knorr-Bremse BuyDeutsche Bank AG
08.05.2026Knorr-Bremse BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
07.05.2026Knorr-Bremse NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.04.2026Knorr-Bremse HoldWarburg Research
26.03.2026Knorr-Bremse NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.02.2026Knorr-Bremse HoldWarburg Research
19.02.2026Knorr-Bremse NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
22.05.2026Knorr-Bremse UnderweightBarclays Capital
14.01.2026Knorr-Bremse UnderweightBarclays Capital
03.12.2025Knorr-Bremse UnderweightBarclays Capital
10.07.2025Knorr-Bremse UnderweightBarclays Capital
30.04.2025Knorr-Bremse UnderweightBarclays Capital

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