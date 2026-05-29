Mai 2026: Experten empfehlen Pfizer-Aktie mehrheitlich zu halten

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Die Pfizer-Aktie wurde im Mai 2026 von 4 Analysten analysiert.

1 Experte empfiehlt die Pfizer-Aktie zu kaufen, 2 Experten raten, die Aktie zu halten, 1 Analyst empfiehlt die Pfizer-Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 29,25 USD beziffert, während sich der aktuelle NYSE-Aktienkurs von Pfizer auf 26,18 USD beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Halten.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Barclays Capital 25,00 USD -4,51 28.05.2026 DZ BANK - - 06.05.2026 UBS AG 27,00 USD 3,13 06.05.2026 Jefferies & Company Inc. 35,00 USD 33,69 06.05.2026 JP Morgan Chase & Co. 30,00 USD 14,59 05.05.2026

Redaktion finanzen.net