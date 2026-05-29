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Mai 2026: Experten empfehlen Pfizer-Aktie mehrheitlich zu halten

31.05.26 22:30 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Pfizer Inc.
22,34 EUR -0,15 EUR -0,67%
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Die Pfizer-Aktie wurde im Mai 2026 von 4 Analysten analysiert.

1 Experte empfiehlt die Pfizer-Aktie zu kaufen, 2 Experten raten, die Aktie zu halten, 1 Analyst empfiehlt die Pfizer-Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 29,25 USD beziffert, während sich der aktuelle NYSE-Aktienkurs von Pfizer auf 26,18 USD beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Halten.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Barclays Capital25,00 USD-4,5128.05.2026
DZ BANK--06.05.2026
UBS AG27,00 USD3,1306.05.2026
Jefferies & Company Inc.35,00 USD33,6906.05.2026
JP Morgan Chase & Co.30,00 USD14,5905.05.2026

Redaktion finanzen.net

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Nachrichten zu Pfizer Inc.

DatumMeistgelesen

Analysen zu Pfizer Inc.

DatumRatingAnalyst
28.05.2026Pfizer UnderweightBarclays Capital
06.05.2026Pfizer KaufenDZ BANK
06.05.2026Pfizer NeutralUBS AG
06.05.2026Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
05.05.2026Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
06.05.2026Pfizer KaufenDZ BANK
06.05.2026Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
24.03.2026Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
16.12.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
22.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.05.2026Pfizer NeutralUBS AG
05.05.2026Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.04.2026Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.03.2026Pfizer NeutralUBS AG
04.02.2026Pfizer NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
28.05.2026Pfizer UnderweightBarclays Capital
03.05.2018Pfizer VerkaufenDZ BANK
16.05.2017Pfizer SellCitigroup Corp.
27.11.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
28.08.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Pfizer Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
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