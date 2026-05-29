Mai 2026: Experten empfehlen Pfizer-Aktie mehrheitlich zu halten
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Die Pfizer-Aktie wurde im Mai 2026 von 4 Analysten analysiert.
1 Experte empfiehlt die Pfizer-Aktie zu kaufen, 2 Experten raten, die Aktie zu halten, 1 Analyst empfiehlt die Pfizer-Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 29,25 USD beziffert, während sich der aktuelle NYSE-Aktienkurs von Pfizer auf 26,18 USD beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Halten.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|25,00 USD
|-4,51
|28.05.2026
|DZ BANK
|-
|-
|06.05.2026
|UBS AG
|27,00 USD
|3,13
|06.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|35,00 USD
|33,69
|06.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|30,00 USD
|14,59
|05.05.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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|Hebel
|KO
|Emittent