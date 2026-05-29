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Mai 2026: Experten empfehlen Prosus-Aktie mehrheitlich zum Kauf

31.05.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Prosus N.V.
39,53 EUR 0,99 EUR 2,56%
Charts|News|Analysen
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Die Prosus-Aktie wurde im Mai 2026 von 3 Analysten analysiert.

2 Experten sehen das Papier als Kauf, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Prosus mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 72,00 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 33,38 EUR zum aktuellen EAM-Stand der Prosus-Aktie von 38,63 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Barclays Capital70,50 EUR82,5222.05.2026
JP Morgan Chase & Co.74,00 EUR91,5915.05.2026
Barclays Capital71,50 EUR85,1112.05.2026

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Prosus N.V.

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Analysen zu Prosus N.V.

DatumRatingAnalyst
22.05.2026Prosus OverweightBarclays Capital
15.05.2026Prosus NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.05.2026Prosus OverweightBarclays Capital
17.04.2026Prosus OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.04.2026Prosus BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
22.05.2026Prosus OverweightBarclays Capital
12.05.2026Prosus OverweightBarclays Capital
17.04.2026Prosus OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.04.2026Prosus BuyDeutsche Bank AG
20.03.2026Prosus OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
15.05.2026Prosus NeutralJP Morgan Chase & Co.
26.06.2025Prosus HoldJefferies & Company Inc.
24.02.2025Prosus HoldJefferies & Company Inc.
08.08.2024Prosus HoldJefferies & Company Inc.
24.06.2024Prosus HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst

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