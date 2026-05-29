Mai 2026: Experten empfehlen Prosus-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Die Prosus-Aktie wurde im Mai 2026 von 3 Analysten analysiert.

2 Experten sehen das Papier als Kauf, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Prosus mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 72,00 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 33,38 EUR zum aktuellen EAM-Stand der Prosus-Aktie von 38,63 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Barclays Capital 70,50 EUR 82,52 22.05.2026 JP Morgan Chase & Co. 74,00 EUR 91,59 15.05.2026 Barclays Capital 71,50 EUR 85,11 12.05.2026

Redaktion finanzen.net