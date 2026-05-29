Mai 2026: Experten empfehlen Prosus-Aktie mehrheitlich zum Kauf
Werte in diesem Artikel
Die Prosus-Aktie wurde im Mai 2026 von 3 Analysten analysiert.
2 Experten sehen das Papier als Kauf, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Prosus mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 72,00 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 33,38 EUR zum aktuellen EAM-Stand der Prosus-Aktie von 38,63 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|70,50 EUR
|82,52
|22.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|74,00 EUR
|91,59
|15.05.2026
|Barclays Capital
|71,50 EUR
|85,11
|12.05.2026
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Prosus
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Prosus
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent