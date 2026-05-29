Mai 2026: Experten empfehlen Salesforce-Aktie mehrheitlich zum Kauf
Werte in diesem Artikel
Salesforce Experten haben ihre Einschätzung der Salesforce-Aktie veröffentlicht.
9 Experten stufen die Salesforce-Aktie als Kauf ein, 8 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 2 Experten schätzen den Anteilsschein mit Verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 214,53 USD. Dies kommt einem Anstieg von 23,43 USD zum aktuellen NYSE-Kurs der Salesforce-Aktie von 191,10 USD gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC Capital Markets
|210,00 USD
|9,89
|28.05.2026
|Barclays Capital
|236,00 USD
|23,50
|28.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|250,00 USD
|30,82
|26.05.2026
|UBS AG
|185,00 USD
|-3,19
|21.05.2026
|Barclays Capital
|252,00 USD
|31,87
|21.05.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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|Hebel
|KO
|Emittent