DAX25.105 +0,1%Est506.051 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1800 -1,7%Nas26.973 +0,2%Bitcoin63.247 +0,1%Euro1,1646 -0,1%Öl93,24 +1,4%Gold4.517 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Microsoft 870747 SAP 716460 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Sandisk A411ZM Lufthansa 823212 Amazon 906866 Dell Technologies A2N6WP Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 ServiceNow A1JX4P
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen erzielen neue Rekorde -- USA und Iran wohl vor Einigung: DAX geht stabil ins Wochenende -- Dell von KI-Boom beflügelt -- Siemens Energy, Eli Lilly, IBM, Eventim, DHL im Fokus
Top News
NEL ASA oder Plug Power: Welche Wasserstoff-Aktie hat jetzt die besseren Chancen? NEL ASA oder Plug Power: Welche Wasserstoff-Aktie hat jetzt die besseren Chancen?
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Mai 2026: Experten empfehlen Salesforce-Aktie mehrheitlich zum Kauf

31.05.26 22:30 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Salesforce
165,26 EUR 15,28 EUR 10,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Salesforce Experten haben ihre Einschätzung der Salesforce-Aktie veröffentlicht.

9 Experten stufen die Salesforce-Aktie als Kauf ein, 8 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 2 Experten schätzen den Anteilsschein mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 214,53 USD. Dies kommt einem Anstieg von 23,43 USD zum aktuellen NYSE-Kurs der Salesforce-Aktie von 191,10 USD gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
RBC Capital Markets210,00 USD9,8928.05.2026
Barclays Capital236,00 USD23,5028.05.2026
Jefferies & Company Inc.250,00 USD30,8226.05.2026
UBS AG185,00 USD-3,1921.05.2026
Barclays Capital252,00 USD31,8721.05.2026

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Salesforce und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Salesforce

DatumMeistgelesen

Analysen zu Salesforce

DatumRatingAnalyst
28.05.2026Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
28.05.2026Salesforce OverweightBarclays Capital
26.05.2026Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
21.05.2026Salesforce NeutralUBS AG
21.05.2026Salesforce OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
28.05.2026Salesforce OverweightBarclays Capital
26.05.2026Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
21.05.2026Salesforce OverweightBarclays Capital
16.04.2026Salesforce OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.04.2026Salesforce OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
28.05.2026Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
21.05.2026Salesforce NeutralUBS AG
26.02.2026Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
26.02.2026Salesforce NeutralUBS AG
17.02.2026Salesforce NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.01.2023Salesforce UnderperformBernstein Research
19.06.2020Slack SellGoldman Sachs Group Inc.
19.05.2016Salesforce UnderperformBernstein Research
19.11.2015Salesforce UnderperformBernstein Research
19.11.2015Salesforce verkaufenJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Salesforce nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen