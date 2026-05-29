Mai 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie angepasst

Experten-Einschätzungen

Die aktuellen Einstufungen der Experten zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im Überblick.

Im abgelaufenen Monat haben 28 Experten ihre Analyse der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie abgegeben.

20 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 7 Experten raten, die Aktie zu halten, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 447,21 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Abschlag von 68,89 USD zum aktuellen NAS-Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie von 516,10 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum DZ BANK - - 06.05.2026 Jefferies & Company Inc. 415,00 USD -19,59 06.05.2026 Barclays Capital 500,00 USD -3,12 06.05.2026 Bernstein Research 525,00 USD 1,72 06.05.2026 JP Morgan Chase & Co. 385,00 USD -25,40 06.05.2026 Merrill Lynch & Co., Inc. 450,00 USD -12,81 06.05.2026 Goldman Sachs Group Inc. 450,00 USD -12,81 06.05.2026

Redaktion finanzen.net