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Mai 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der ASOS-Aktie angepasst

31.05.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ASOS plc
3,32 EUR 0,43 EUR 14,90%
Charts|News|Analysen
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Im vergangenen Mai haben 2 Experten die Aktie von ASOS wie folgt eingeschätzt.

1 Experte rät die ASOS-Aktie zu kaufen, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 3,425 GBP. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 0,69 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der ASOS-Aktie von 2,730 GBP.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG4,00 GBP46,5212.05.2026
JP Morgan Chase & Co.2,85 GBP4,4011.05.2026

Redaktion finanzen.net

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Analysen zu ASOS plc

DatumRatingAnalyst
12.05.2026ASOS BuyDeutsche Bank AG
11.05.2026ASOS NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.04.2026ASOS NeutralUBS AG
24.04.2026ASOS NeutralUBS AG
23.04.2026ASOS BuyDeutsche Bank AG
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12.05.2026ASOS BuyDeutsche Bank AG
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23.04.2026ASOS BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.03.2026ASOS BuyDeutsche Bank AG
24.11.2025ASOS BuyDeutsche Bank AG
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11.05.2026ASOS NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.04.2026ASOS NeutralUBS AG
24.04.2026ASOS NeutralUBS AG
23.04.2026ASOS NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.04.2026ASOS Sector PerformRBC Capital Markets
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16.01.2026ASOS UnderweightBarclays Capital
24.11.2025ASOS UnderweightBarclays Capital
01.10.2025ASOS SellGoldman Sachs Group Inc.
25.03.2025ASOS SellGoldman Sachs Group Inc.
21.03.2025ASOS SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ASOS plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
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