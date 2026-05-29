Mai 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der ASOS-Aktie angepasst
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Im vergangenen Mai haben 2 Experten die Aktie von ASOS wie folgt eingeschätzt.
1 Experte rät die ASOS-Aktie zu kaufen, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 3,425 GBP. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 0,69 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der ASOS-Aktie von 2,730 GBP.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|4,00 GBP
|46,52
|12.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|2,85 GBP
|4,40
|11.05.2026
Redaktion finanzen.net
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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|Hebel
|KO
|Emittent