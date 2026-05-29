Mai 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der ASOS-Aktie angepasst

Im vergangenen Mai haben 2 Experten die Aktie von ASOS wie folgt eingeschätzt.

1 Experte rät die ASOS-Aktie zu kaufen, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 3,425 GBP. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 0,69 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der ASOS-Aktie von 2,730 GBP.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 4,00 GBP 46,52 12.05.2026 JP Morgan Chase & Co. 2,85 GBP 4,40 11.05.2026

Redaktion finanzen.net