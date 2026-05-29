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Mai 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Hapag-Lloyd-Aktie angepasst

31.05.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Hapag-Lloyd AG
111,10 EUR 0,50 EUR 0,45%
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4 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Hapag-Lloyd veröffentlicht.

4 Analysten sehen im Papier einen Verkauf.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Hapag-Lloyd ein Kursziel von 82,25 EUR. Dies bedeutet einen Abschlag von 28,75 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 111,00 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Sell.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Barclays Capital83,00 EUR-25,2314.05.2026
Barclays Capital85,00 EUR-23,4213.05.2026
UBS AG96,00 EUR-13,5113.05.2026
JP Morgan Chase & Co.65,00 EUR-41,4413.05.2026

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Hapag-Lloyd AG

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Analysen zu Hapag-Lloyd AG

DatumRatingAnalyst
14.05.2026Hapag-Lloyd UnderweightBarclays Capital
13.05.2026Hapag-Lloyd UnderweightBarclays Capital
13.05.2026Hapag-Lloyd SellUBS AG
13.05.2026Hapag-Lloyd UnderweightJP Morgan Chase & Co.
10.04.2026Hapag-Lloyd UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
26.01.2022Hapag-Lloyd BuyKepler Cheuvreux
18.01.2022Hapag-Lloyd BuyDeutsche Bank AG
18.11.2021Hapag-Lloyd BuyKepler Cheuvreux
15.11.2021Hapag-Lloyd BuyKepler Cheuvreux
01.11.2021Hapag-Lloyd BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
27.03.2026Hapag-Lloyd HoldDeutsche Bank AG
11.02.2026Hapag-Lloyd HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.12.2025Hapag-Lloyd HoldDeutsche Bank AG
24.11.2025Hapag-Lloyd HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.2025Hapag-Lloyd HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
14.05.2026Hapag-Lloyd UnderweightBarclays Capital
13.05.2026Hapag-Lloyd UnderweightBarclays Capital
13.05.2026Hapag-Lloyd SellUBS AG
13.05.2026Hapag-Lloyd UnderweightJP Morgan Chase & Co.
10.04.2026Hapag-Lloyd UnderweightJP Morgan Chase & Co.

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Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
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