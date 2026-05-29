Mai 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Hapag-Lloyd-Aktie angepasst
Werte in diesem Artikel
4 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Hapag-Lloyd veröffentlicht.
4 Analysten sehen im Papier einen Verkauf.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für Hapag-Lloyd ein Kursziel von 82,25 EUR. Dies bedeutet einen Abschlag von 28,75 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 111,00 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Sell.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|83,00 EUR
|-25,23
|14.05.2026
|Barclays Capital
|85,00 EUR
|-23,42
|13.05.2026
|UBS AG
|96,00 EUR
|-13,51
|13.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|65,00 EUR
|-41,44
|13.05.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent