Mai 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Hapag-Lloyd-Aktie angepasst

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Hapag-Lloyd ein Kursziel von 82,25 EUR. Dies bedeutet einen Abschlag von 28,75 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 111,00 EUR.

4 Analysten sehen im Papier einen Verkauf.

4 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Hapag-Lloyd veröffentlicht.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

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