Mai 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Iberdrola SA-Aktie angepasst

Im abgelaufenen Monat

Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Einschätzung zur Iberdrola SA-Aktie veröffentlicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 20,84 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 1,34 EUR zum aktuellen STN-Kurs der Iberdrola SA-Aktie von 19,50 EUR gleich.

2 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 3 Experten empfehlen das Halten der Iberdrola SA-Aktie.

Die Iberdrola SA -Aktie wurde im Mai 2026 von 5 Analysten analysiert.

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