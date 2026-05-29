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Im abgelaufenen Monat

Mai 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Iberdrola SA-Aktie angepasst

31.05.26 18:00 Uhr
Mai 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Iberdrola SA-Aktie angepasst | finanzen.net

Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Einschätzung zur Iberdrola SA-Aktie veröffentlicht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Iberdrola SA
19,60 EUR 0,16 EUR 0,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Iberdrola SA-Aktie wurde im Mai 2026 von 5 Analysten analysiert.

2 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 3 Experten empfehlen das Halten der Iberdrola SA-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 20,84 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 1,34 EUR zum aktuellen STN-Kurs der Iberdrola SA-Aktie von 19,50 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research19,80 EUR1,5428.05.2026
Barclays Capital22,60 EUR15,9027.05.2026
Barclays Capital22,60 EUR15,9026.05.2026
Jefferies & Company Inc.19,20 EUR-1,5421.05.2026
RBC Capital Markets20,00 EUR2,5605.05.2026
DZ BANK--05.05.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Cristina Arias/Getty Images

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21.05.2026Iberdrola SA HoldJefferies & Company Inc.
05.05.2026Iberdrola SA Sector PerformRBC Capital Markets
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27.05.2026Iberdrola SA OverweightBarclays Capital
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