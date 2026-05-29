Mai 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Iberdrola SA-Aktie angepasst
Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Einschätzung zur Iberdrola SA-Aktie veröffentlicht.
Werte in diesem Artikel
Die Iberdrola SA-Aktie wurde im Mai 2026 von 5 Analysten analysiert.
2 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 3 Experten empfehlen das Halten der Iberdrola SA-Aktie.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 20,84 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 1,34 EUR zum aktuellen STN-Kurs der Iberdrola SA-Aktie von 19,50 EUR gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|19,80 EUR
|1,54
|28.05.2026
|Barclays Capital
|22,60 EUR
|15,90
|27.05.2026
|Barclays Capital
|22,60 EUR
|15,90
|26.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|19,20 EUR
|-1,54
|21.05.2026
|RBC Capital Markets
|20,00 EUR
|2,56
|05.05.2026
|DZ BANK
|-
|-
|05.05.2026
Redaktion finanzen.net
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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Bildquellen: Cristina Arias/Getty Images