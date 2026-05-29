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Mai 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der London Stock Exchange (LSE)-Aktie angepasst

31.05.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
London Stock Exchange (LSE)
102,80 EUR -0,35 EUR -0,34%
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Im Mai 2026 haben 3 Analysten eine Einschätzung der London Stock Exchange (LSE)-Aktie vorgenommen.

3 Experten empfehlen die London Stock Exchange (LSE)-Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 124,00 GBP. Dies kommt einem Anstieg von 33,78 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der London Stock Exchange (LSE)-Aktie von 90,22 GBP gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG117,00 GBP29,6814.05.2026
RBC Capital Markets136,00 GBP50,7411.05.2026
Deutsche Bank AG119,00 GBP31,9001.05.2026

Redaktion finanzen.net

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