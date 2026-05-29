Mai 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der London Stock Exchange (LSE)-Aktie angepasst
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Im Mai 2026 haben 3 Analysten eine Einschätzung der London Stock Exchange (LSE)-Aktie vorgenommen.
3 Experten empfehlen die London Stock Exchange (LSE)-Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 124,00 GBP. Dies kommt einem Anstieg von 33,78 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der London Stock Exchange (LSE)-Aktie von 90,22 GBP gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|117,00 GBP
|29,68
|14.05.2026
|RBC Capital Markets
|136,00 GBP
|50,74
|11.05.2026
|Deutsche Bank AG
|119,00 GBP
|31,90
|01.05.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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|Hebel
|KO
|Emittent