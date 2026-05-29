Mai 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der London Stock Exchange (LSE)-Aktie angepasst

Im Mai 2026 haben 3 Analysten eine Einschätzung der London Stock Exchange (LSE)-Aktie vorgenommen.

3 Experten empfehlen die London Stock Exchange (LSE)-Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 124,00 GBP. Dies kommt einem Anstieg von 33,78 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der London Stock Exchange (LSE)-Aktie von 90,22 GBP gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 117,00 GBP 29,68 14.05.2026 RBC Capital Markets 136,00 GBP 50,74 11.05.2026 Deutsche Bank AG 119,00 GBP 31,90 01.05.2026

Redaktion finanzen.net