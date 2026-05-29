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Mai 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Nagarro SE-Aktie angepasst

31.05.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Nagarro SE
40,66 EUR 0,56 EUR 1,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im vergangenen Mai haben 2 Experten die Aktie von Nagarro SE wie folgt eingeschätzt.

2 Experten empfehlen die Nagarro SE-Aktie zu kaufen.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 74,50 EUR für die Nagarro SE-Aktie, was einem Anstieg von 33,92 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 40,58 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Warburg Research80,00 EUR97,1418.05.2026
Jefferies & Company Inc.69,00 EUR70,0315.05.2026

Redaktion finanzen.net

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18.05.2026Nagarro SE BuyWarburg Research
15.05.2026Nagarro SE BuyJefferies & Company Inc.
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24.03.2026Nagarro SE BuyJefferies & Company Inc.
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14.01.2022Nagarro SE HoldJefferies & Company Inc.
15.11.2021Nagarro SE HoldJefferies & Company Inc.
12.11.2021Nagarro SE HoldJefferies & Company Inc.
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21.09.2021Nagarro SE HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst

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