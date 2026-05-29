Mai 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Nagarro SE-Aktie angepasst

Im vergangenen Mai haben 2 Experten die Aktie von Nagarro SE wie folgt eingeschätzt.

2 Experten empfehlen die Nagarro SE-Aktie zu kaufen.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 74,50 EUR für die Nagarro SE-Aktie, was einem Anstieg von 33,92 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 40,58 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Warburg Research 80,00 EUR 97,14 18.05.2026 Jefferies & Company Inc. 69,00 EUR 70,03 15.05.2026

Redaktion finanzen.net