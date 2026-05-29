Mai 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Nagarro SE-Aktie angepasst
Werte in diesem Artikel
Im vergangenen Mai haben 2 Experten die Aktie von Nagarro SE wie folgt eingeschätzt.
2 Experten empfehlen die Nagarro SE-Aktie zu kaufen.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 74,50 EUR für die Nagarro SE-Aktie, was einem Anstieg von 33,92 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 40,58 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Warburg Research
|80,00 EUR
|97,14
|18.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|69,00 EUR
|70,03
|15.05.2026
Redaktion finanzen.net
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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|Hebel
|KO
|Emittent