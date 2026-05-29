Mai 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der National Grid-Aktie angepasst

Im Mai 2026 haben 9 Experten die National Grid-Aktie analysiert.

4 Experten empfehlen die National Grid-Aktie zu kaufen, 4 Analysten stufen die Anteilsscheine von National Grid mit Halten ein, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für National Grid ein Kursziel von 13,95 GBP. Dies bedeutet einen Anstieg von 1,99 GBP gegenüber dem aktuellen LSE-Kurs von 11,96 GBP.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum RBC Capital Markets 13,75 GBP 15,01 29.05.2026 Goldman Sachs Group Inc. 13,77 GBP 15,18 27.05.2026 Barclays Capital 15,00 GBP 25,47 22.05.2026 Jefferies & Company Inc. 14,10 GBP 17,94 21.05.2026 UBS AG 11,60 GBP -2,97 18.05.2026 JP Morgan Chase & Co. 14,40 GBP 20,45 14.05.2026 RBC Capital Markets 14,00 GBP 17,11 14.05.2026 JP Morgan Chase & Co. 14,40 GBP 20,45 06.05.2026 Bernstein Research 14,50 GBP 21,29 05.05.2026

Redaktion finanzen.net