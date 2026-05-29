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Mai 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der National Grid-Aktie angepasst

31.05.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
National Grid plc
14,25 EUR -0,24 EUR -1,66%
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Im Mai 2026 haben 9 Experten die National Grid-Aktie analysiert.

4 Experten empfehlen die National Grid-Aktie zu kaufen, 4 Analysten stufen die Anteilsscheine von National Grid mit Halten ein, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für National Grid ein Kursziel von 13,95 GBP. Dies bedeutet einen Anstieg von 1,99 GBP gegenüber dem aktuellen LSE-Kurs von 11,96 GBP.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
RBC Capital Markets13,75 GBP15,0129.05.2026
Goldman Sachs Group Inc.13,77 GBP15,1827.05.2026
Barclays Capital15,00 GBP25,4722.05.2026
Jefferies & Company Inc.14,10 GBP17,9421.05.2026
UBS AG11,60 GBP-2,9718.05.2026
JP Morgan Chase & Co.14,40 GBP20,4514.05.2026
RBC Capital Markets14,00 GBP17,1114.05.2026
JP Morgan Chase & Co.14,40 GBP20,4506.05.2026
Bernstein Research14,50 GBP21,2905.05.2026

Redaktion finanzen.net

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16.03.2026National Grid SellUBS AG
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