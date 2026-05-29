Mai 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der National Grid-Aktie angepasst
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Im Mai 2026 haben 9 Experten die National Grid-Aktie analysiert.
4 Experten empfehlen die National Grid-Aktie zu kaufen, 4 Analysten stufen die Anteilsscheine von National Grid mit Halten ein, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für National Grid ein Kursziel von 13,95 GBP. Dies bedeutet einen Anstieg von 1,99 GBP gegenüber dem aktuellen LSE-Kurs von 11,96 GBP.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC Capital Markets
|13,75 GBP
|15,01
|29.05.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|13,77 GBP
|15,18
|27.05.2026
|Barclays Capital
|15,00 GBP
|25,47
|22.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|14,10 GBP
|17,94
|21.05.2026
|UBS AG
|11,60 GBP
|-2,97
|18.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|14,40 GBP
|20,45
|14.05.2026
|RBC Capital Markets
|14,00 GBP
|17,11
|14.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|14,40 GBP
|20,45
|06.05.2026
|Bernstein Research
|14,50 GBP
|21,29
|05.05.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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|KO
|Emittent