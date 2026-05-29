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Mai 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der PORR-Aktie angepasst

31.05.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
PORR AG
40,70 EUR 1,75 EUR 4,49%
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Die PORR-Aktie wurde im Mai 2026 von 3 Analysten unter die Lupe genommen.

3 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 41,00 EUR beziffert, während der aktuelle PORR-Kurs an der Börse WIEN bei 40,50 EUR liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)40,00 EUR-1,2328.05.2026
Warburg Research43,00 EUR6,1727.05.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)40,00 EUR-1,2320.05.2026

Redaktion finanzen.net

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