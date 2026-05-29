Mai 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der PORR-Aktie angepasst

Werte in diesem Artikel

Die PORR-Aktie wurde im Mai 2026 von 3 Analysten unter die Lupe genommen.

3 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 41,00 EUR beziffert, während der aktuelle PORR-Kurs an der Börse WIEN bei 40,50 EUR liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 40,00 EUR -1,23 28.05.2026 Warburg Research 43,00 EUR 6,17 27.05.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 40,00 EUR -1,23 20.05.2026

Redaktion finanzen.net