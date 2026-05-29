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Mai 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Rio Tinto-Aktie angepasst

31.05.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Rio Tinto plc
91,28 EUR -0,33 EUR -0,36%
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Im Mai 2026 haben 3 Experten die Rio Tinto-Aktie analysiert.

3 Analysten stufen die Anteilsscheine von Rio Tinto mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 70,60 GBP, was einem erwarteten Abschlag von 9,08 GBP zum aktuellen LSE-Stand der Rio Tinto-Aktie von 79,68 GBP entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Hold.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
DZ BANK--29.05.2026
JP Morgan Chase & Co.82,80 GBP3,9226.05.2026
Barclays Capital66,00 GBP-17,1722.05.2026
RBC Capital Markets63,00 GBP-20,9312.05.2026

Redaktion finanzen.net

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Analysen zu Rio Tinto plc

DatumRatingAnalyst
29.05.2026Rio Tinto KaufenDZ BANK
26.05.2026Rio Tinto NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.05.2026Rio Tinto Equal WeightBarclays Capital
12.05.2026Rio Tinto Sector PerformRBC Capital Markets
22.04.2026Rio Tinto HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
29.05.2026Rio Tinto KaufenDZ BANK
19.02.2026Rio Tinto OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.02.2026Rio Tinto OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.02.2026Rio Tinto OverweightBarclays Capital
17.02.2026Rio Tinto OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
26.05.2026Rio Tinto NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.05.2026Rio Tinto Equal WeightBarclays Capital
12.05.2026Rio Tinto Sector PerformRBC Capital Markets
22.04.2026Rio Tinto HoldDeutsche Bank AG
22.04.2026Rio Tinto HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
27.07.2023Rio Tinto SellUBS AG
27.07.2023Rio Tinto UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.07.2023Rio Tinto UnderweightJP Morgan Chase & Co.
20.07.2023Rio Tinto SellUBS AG
20.07.2023Rio Tinto UnderweightJP Morgan Chase & Co.

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