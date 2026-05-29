Mai 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Rio Tinto-Aktie angepasst
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Im Mai 2026 haben 3 Experten die Rio Tinto-Aktie analysiert.
3 Analysten stufen die Anteilsscheine von Rio Tinto mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 70,60 GBP, was einem erwarteten Abschlag von 9,08 GBP zum aktuellen LSE-Stand der Rio Tinto-Aktie von 79,68 GBP entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Hold.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|29.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|82,80 GBP
|3,92
|26.05.2026
|Barclays Capital
|66,00 GBP
|-17,17
|22.05.2026
|RBC Capital Markets
|63,00 GBP
|-20,93
|12.05.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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|Hebel
|KO
|Emittent