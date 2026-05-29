Mai 2026: So schätzen Experten die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein

Im abgelaufenen Monat haben 19 Experten ihre Einschätzung der Alphabet A (ex Google)-Aktie veröffentlicht.

15 Analysten empfehlen die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit Kaufen, 4 Analysten stufen die Anteilsscheine von Alphabet A (ex Google) mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 429,32 USD beziffert, während der aktuelle Alphabet A (ex Google)-Kurs an der Börse NAS bei 380,34 USD liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Barclays Capital 405,00 USD 6,48 29.05.2026 UBS AG 410,00 USD 7,80 22.05.2026 UBS AG 410,00 USD 7,80 20.05.2026 Jefferies & Company Inc. 445,00 USD 17,00 20.05.2026 Jefferies & Company Inc. 445,00 USD 17,00 04.05.2026 JP Morgan Chase & Co. 460,00 USD 20,94 04.05.2026

Redaktion finanzen.net