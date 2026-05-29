Mai 2026: So schätzen Experten die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein
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Im abgelaufenen Monat haben 19 Experten ihre Einschätzung der Alphabet A (ex Google)-Aktie veröffentlicht.
15 Analysten empfehlen die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit Kaufen, 4 Analysten stufen die Anteilsscheine von Alphabet A (ex Google) mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 429,32 USD beziffert, während der aktuelle Alphabet A (ex Google)-Kurs an der Börse NAS bei 380,34 USD liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|405,00 USD
|6,48
|29.05.2026
|UBS AG
|410,00 USD
|7,80
|22.05.2026
|UBS AG
|410,00 USD
|7,80
|20.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|445,00 USD
|17,00
|20.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|445,00 USD
|17,00
|04.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|460,00 USD
|20,94
|04.05.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent