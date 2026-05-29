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Mai 2026: So schätzen Experten die AUMOVIO-Aktie ein

31.05.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
AUMOVIO
39,25 EUR -0,50 EUR -1,26%
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Die AUMOVIO-Aktie wurde im Mai 2026 von 9 Analysten analysiert.

5 Experten stufen die AUMOVIO-Aktie als Kauf ein, 4 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 49,60 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 9,50 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der AUMOVIO-Aktie von 40,10 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research38,00 EUR-5,2414.05.2026
Jefferies & Company Inc.43,20 EUR7,7311.05.2026
UBS AG50,00 EUR24,6908.05.2026
Deutsche Bank AG55,00 EUR37,1608.05.2026
Barclays Capital55,00 EUR37,1608.05.2026
JP Morgan Chase & Co.62,00 EUR54,6107.05.2026
Bernstein Research38,00 EUR-5,2407.05.2026
JP Morgan Chase & Co.62,00 EUR54,6107.05.2026
Jefferies & Company Inc.43,20 EUR7,7307.05.2026

Redaktion finanzen.net

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14.05.2026AUMOVIO Market-PerformBernstein Research
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08.05.2026AUMOVIO BuyDeutsche Bank AG
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08.05.2026AUMOVIO BuyDeutsche Bank AG
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07.05.2026AUMOVIO OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.05.2026AUMOVIO OverweightJP Morgan Chase & Co.
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14.05.2026AUMOVIO Market-PerformBernstein Research
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07.05.2026AUMOVIO Market-PerformBernstein Research
07.05.2026AUMOVIO HoldJefferies & Company Inc.
23.04.2026AUMOVIO Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11.11.2025Aumovio UnderperformJefferies & Company Inc.
07.11.2025Aumovio UnderperformJefferies & Company Inc.
15.10.2025Aumovio UnderperformJefferies & Company Inc.

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