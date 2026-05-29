Mai 2026: So schätzen Experten die AUMOVIO-Aktie ein
Werte in diesem Artikel
Die AUMOVIO-Aktie wurde im Mai 2026 von 9 Analysten analysiert.
5 Experten stufen die AUMOVIO-Aktie als Kauf ein, 4 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 49,60 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 9,50 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der AUMOVIO-Aktie von 40,10 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|38,00 EUR
|-5,24
|14.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|43,20 EUR
|7,73
|11.05.2026
|UBS AG
|50,00 EUR
|24,69
|08.05.2026
|Deutsche Bank AG
|55,00 EUR
|37,16
|08.05.2026
|Barclays Capital
|55,00 EUR
|37,16
|08.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|62,00 EUR
|54,61
|07.05.2026
|Bernstein Research
|38,00 EUR
|-5,24
|07.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|62,00 EUR
|54,61
|07.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|43,20 EUR
|7,73
|07.05.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent