Mai 2026: So schätzen Experten die AUMOVIO-Aktie ein

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Die AUMOVIO-Aktie wurde im Mai 2026 von 9 Analysten analysiert.

5 Experten stufen die AUMOVIO-Aktie als Kauf ein, 4 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 49,60 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 9,50 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der AUMOVIO-Aktie von 40,10 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 38,00 EUR -5,24 14.05.2026 Jefferies & Company Inc. 43,20 EUR 7,73 11.05.2026 UBS AG 50,00 EUR 24,69 08.05.2026 Deutsche Bank AG 55,00 EUR 37,16 08.05.2026 Barclays Capital 55,00 EUR 37,16 08.05.2026 JP Morgan Chase & Co. 62,00 EUR 54,61 07.05.2026 Bernstein Research 38,00 EUR -5,24 07.05.2026 JP Morgan Chase & Co. 62,00 EUR 54,61 07.05.2026 Jefferies & Company Inc. 43,20 EUR 7,73 07.05.2026

Redaktion finanzen.net