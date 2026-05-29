Mai 2026: So schätzen Experten die International Consolidated Airlines-Aktie ein

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Die International Consolidated Airlines-Aktie wurde im Mai 2026 von 8 Analysten analysiert.

8 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 4,625 GBP beziffert, während sich der aktuelle LSE-Aktienkurs von International Consolidated Airlines auf 4,301 GBP beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Barclays Capital 4,70 GBP 9,28 11.05.2026 Deutsche Bank AG 4,60 GBP 6,95 11.05.2026 Bernstein Research 4,80 GBP 11,60 11.05.2026 JP Morgan Chase & Co. - - 11.05.2026 RBC Capital Markets 4,65 GBP 8,11 08.05.2026 Goldman Sachs Group Inc. 4,50 GBP 4,63 08.05.2026 Barclays Capital 4,25 GBP -1,19 08.05.2026 RBC Capital Markets 4,80 GBP 11,60 08.05.2026 JP Morgan Chase & Co. - - 08.05.2026 Bernstein Research 4,70 GBP 9,28 08.05.2026

Redaktion finanzen.net