Mai 2026: So schätzen Experten die International Consolidated Airlines-Aktie ein
Werte in diesem Artikel
Die International Consolidated Airlines-Aktie wurde im Mai 2026 von 8 Analysten analysiert.
8 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 4,625 GBP beziffert, während sich der aktuelle LSE-Aktienkurs von International Consolidated Airlines auf 4,301 GBP beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|4,70 GBP
|9,28
|11.05.2026
|Deutsche Bank AG
|4,60 GBP
|6,95
|11.05.2026
|Bernstein Research
|4,80 GBP
|11,60
|11.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|11.05.2026
|RBC Capital Markets
|4,65 GBP
|8,11
|08.05.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|4,50 GBP
|4,63
|08.05.2026
|Barclays Capital
|4,25 GBP
|-1,19
|08.05.2026
|RBC Capital Markets
|4,80 GBP
|11,60
|08.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|08.05.2026
|Bernstein Research
|4,70 GBP
|9,28
|08.05.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent