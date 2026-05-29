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Mai 2026: So schätzen Experten die International Consolidated Airlines-Aktie ein

31.05.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
International Consolidated Airlines S.A.
4,99 EUR 0,24 EUR 5,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die International Consolidated Airlines-Aktie wurde im Mai 2026 von 8 Analysten analysiert.

8 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 4,625 GBP beziffert, während sich der aktuelle LSE-Aktienkurs von International Consolidated Airlines auf 4,301 GBP beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Barclays Capital4,70 GBP9,2811.05.2026
Deutsche Bank AG4,60 GBP6,9511.05.2026
Bernstein Research4,80 GBP11,6011.05.2026
JP Morgan Chase & Co.--11.05.2026
RBC Capital Markets4,65 GBP8,1108.05.2026
Goldman Sachs Group Inc.4,50 GBP4,6308.05.2026
Barclays Capital4,25 GBP-1,1908.05.2026
RBC Capital Markets4,80 GBP11,6008.05.2026
JP Morgan Chase & Co.--08.05.2026
Bernstein Research4,70 GBP9,2808.05.2026

Redaktion finanzen.net

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