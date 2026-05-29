Mai 2026: So schätzen Experten die OMV-Aktie ein

Analystenmeinungen

Zu diesen Ergebnissen kamen Experten für die OMV-Aktie im vergangenen Monat.

Werte in diesem Artikel

Im vergangenen Mai haben 3 Experten die Aktie von OMV wie folgt eingeschätzt.

1 Experte stuft die OMV-Aktie als Kauf ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 58,00 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Abschlag von 3,65 EUR zum aktuellen WIEN-Kurs der OMV-Aktie von 61,65 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 68,00 EUR 10,30 01.05.2026

Redaktion finanzen.net