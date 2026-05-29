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Mai 2026: So schätzen Experten die OMV-Aktie ein

31.05.26 18:00 Uhr
Mai 2026: So schätzen Experten die OMV-Aktie ein | finanzen.net

Zu diesen Ergebnissen kamen Experten für die OMV-Aktie im vergangenen Monat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
OMV AG
61,50 EUR -0,90 EUR -1,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im vergangenen Mai haben 3 Experten die Aktie von OMV wie folgt eingeschätzt.

1 Experte stuft die OMV-Aktie als Kauf ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 58,00 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Abschlag von 3,65 EUR zum aktuellen WIEN-Kurs der OMV-Aktie von 61,65 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG68,00 EUR10,3001.05.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: OMV

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Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für OMV AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

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Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
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