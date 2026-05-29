Mai 2026: So schätzen Experten die OMV-Aktie ein
Zu diesen Ergebnissen kamen Experten für die OMV-Aktie im vergangenen Monat.
Werte in diesem Artikel
Im vergangenen Mai haben 3 Experten die Aktie von OMV wie folgt eingeschätzt.
1 Experte stuft die OMV-Aktie als Kauf ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 58,00 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Abschlag von 3,65 EUR zum aktuellen WIEN-Kurs der OMV-Aktie von 61,65 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|68,00 EUR
|10,30
|01.05.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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|Hebel
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Bildquellen: OMV