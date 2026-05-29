Mai 2026: So schätzen Experten die Wienerberger-Aktie ein

Einstufungen

Das sind die Ergebnisse der Experten für die Wienerberger-Aktie im abgelaufenen Monat.

Werte in diesem Artikel

Im Mai 2026 haben 2 Analysten eine Einschätzung der Wienerberger-Aktie vorgenommen.

2 Experten empfehlen die Wienerberger-Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 31,35 EUR beziffert, während sich der aktuelle WIEN-Aktienkurs von Wienerberger auf 24,20 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Erste Group Bank 34,70 EUR 43,39 18.05.2026 Barclays Capital 28,00 EUR 15,70 14.05.2026

Redaktion finanzen.net