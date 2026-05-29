Mai 2026: So schätzen Experten die Wienerberger-Aktie ein
Das sind die Ergebnisse der Experten für die Wienerberger-Aktie im abgelaufenen Monat.
Werte in diesem Artikel
Im Mai 2026 haben 2 Analysten eine Einschätzung der Wienerberger-Aktie vorgenommen.
2 Experten empfehlen die Wienerberger-Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 31,35 EUR beziffert, während sich der aktuelle WIEN-Aktienkurs von Wienerberger auf 24,20 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Erste Group Bank
|34,70 EUR
|43,39
|18.05.2026
|Barclays Capital
|28,00 EUR
|15,70
|14.05.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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|Hebel
|KO
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Bildquellen: Wienerberger AG