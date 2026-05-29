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Mai 2026: So schätzen Experten die Wienerberger-Aktie ein

31.05.26 18:00 Uhr
Mai 2026: So schätzen Experten die Wienerberger-Aktie ein | finanzen.net

Das sind die Ergebnisse der Experten für die Wienerberger-Aktie im abgelaufenen Monat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Wienerberger AG
24,64 EUR 0,38 EUR 1,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im Mai 2026 haben 2 Analysten eine Einschätzung der Wienerberger-Aktie vorgenommen.

2 Experten empfehlen die Wienerberger-Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 31,35 EUR beziffert, während sich der aktuelle WIEN-Aktienkurs von Wienerberger auf 24,20 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Erste Group Bank34,70 EUR43,3918.05.2026
Barclays Capital28,00 EUR15,7014.05.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Wienerberger AG

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