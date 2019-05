Mai-Demos in Istanbul weitgehend verboten

ISTANBUL (dpa-AFX) - Behörden in der türkischen Millionenmetropole Istanbul haben Demonstrationen zum 1. Mai wie in den vergangenen Jahren weitgehend untersagt. Kundgebungen waren nur auf einem Platz im Viertel Bakirköy weit außerhalb des Zentrums genehmigt, teilte das Büro des Gouverneurs am Mittwoch mit. Dort hielten zwei der größten Gewerkschaften des Landes eine gemeinsame Massenfeier zum Tag der Arbeit ab, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete.

Die Polizei sperrte auch den zentralen Taksim-Platz und die große Einkaufsstraße Istiklal wieder ab. Auch U-Bahnstationen in der Gegend waren nicht zugänglich. Vereinzelt versuchten Menschen, das Protestverbot zu umgehen. Anadolu berichtete, dass bis zum frühen Nachmittag in mehreren Innenstadtvierteln 84 Menschen festgenommen worden seien. Bei CNN Türk war die Rede von 127 Festnahmen.

Wie viele Sicherheitskräfte in der größten Stadt des Landes im Einsatz waren, blieb unklar. Zum ersten Mal wollten sowohl Polizei als auch Gouverneursamt Informationen zur Zahl der Sicherheitskräfte auf den Straßen und Plätzen nicht erteilen. Zum Maifeiertag im vergangenen Jahr waren mehr als 26 000 Mann im Dienst gewesen.

Seit dem Putschversuch im Juli 2016 und einem zweijährigen Ausnahmezustand gibt es in Istanbul kaum noch Demonstrationen. Zuletzt hatten Sicherheitskräfte zum Internationalen Frauentag am 8. März eine friedliche Kundgebung mit Tränengas aufgelöst./lsy/DP/he