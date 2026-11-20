Mailchimp-Deal

Intuit verkauft Mailchimp und legt starke Quartalszahlen vor, doch was steckt hinter dem Abschlag und was folgt aus dem Rückkaufplan?

• Die Umsatzprognose für 2027 wurde aufgrund der schwächeren Performance von Credit Karma gesenkt, während der Gewinn je Aktie stabil bleibt; Kosteneinsparungen gleichen die Umsatzrückgänge aus.

• Intuit verkauft Mailchimp für rund 3,68 Milliarden US-Dollar, um sich auf KI-basierte Unternehmenslösungen zu konzentrieren, wobei der Verkauf Anfang 2027 erwartet wird.

Teurer Zukauf aus dem Jahr 2021 wechselt den Besitzer

Credit Karma bremst die Umsatzplanung des Konzerns

Gewinnprognose bleibt stehen, Rückkäufe sollen folgen

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Die Intuit-Aktie gibt im vorbörslichen NASDAQ-Handel am Freitag zeitweise um 9 Prozent auf 281 US-Dollar nach. Auslöser sind der Verkauf von Mailchimp an Bending Spoons für rund 3,68 Milliarden US-Dollar und eine gesenkte Umsatzprognose, die Intuit am Donnerstag mit den Quartalszahlen vorlegte. Die Zahlen selbst lagen nach Unternehmensangaben über dem oberen Ende der Eigenprognose, der Druck kommt also aus Ausblick und Portfolio.

Intuit trennt sich von Mailchimp

Intuit verkauft Mailchimp für rund 3,68 Milliarden US-Dollar, wie das Unternehmen mitteilte. Davon fließen 3,31 Milliarden US-Dollar in bar, den Rest zahlt Bending Spoons mit eigenen Aktien. Der Abschluss wird Anfang 2027 erwartet, vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen. Intuit begründet den Schritt mit dem Fokus auf KI-native Erlebnisse für Unternehmen, über die es Neukunden gewinnen und wachsen will.

Der Mailchimp-Umsatz sank im Quartal bis 31. Oktober 2026 um 1 Prozent auf 313 Millionen US-Dollar. Reuters zufolge hatte Intuit Mailchimp 2021 für rund 12 Milliarden US-Dollar gekauft, der Verkaufspreis liegt damit bei etwa einem Drittel. Intuit weist darauf hin, dass sich der Wert der Bending-Spoons-Aktien bis zum Abschluss ändern kann und der Verkauf sich verzögern oder scheitern kann. Die Prognose enthält noch keine Effekte des Verkaufs, Intuit will sie zum Abschluss anpassen. Mailchimp beeinflusst die Planung damit vorerst nur als Ankündigung, und der Erlös ist erst nach dem Abschluss sicher.

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Credit Karma drückt den Umsatzausblick

Die Prognosesenkung betrifft allein den Umsatz. Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet Intuit nun 23,08 bis 23,37 Milliarden US-Dollar nach zuvor 23,28 bis 23,51 Milliarden US-Dollar. Laut Mitteilung beschränkt sich die Anpassung auf Credit Karma, die Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie blieb unverändert. Finanzchef Sandeep Aujla erklärte in der Telefonkonferenz, Kosteneinsparungen, vor allem durch niedrigere aktienbasierte Vergütung, glichen den geringeren Credit-Karma-Umsatz im operativen Ergebnis aus.

CEO Sasan Goodarzi erklärte dort, die Leistung von Credit Karma habe wegen höherer Zinsen und eines schneller als erwartet wirkenden Verbraucherverhaltens unter den Erwartungen gelegen. Dabei stieg der bereinigte Gewinn je Aktie im Quartal von 1,87 auf 2,91 US-Dollar. Mizuho schreibt, das Quartal sei nicht so reibungslos verlaufen wie erwartet, weil das schwächere Wachstum von Credit Karma und die gesenkte Prognose die starke Entwicklung von QuickBooks überschattet hätten, wie Investing.com berichtet. Nicht die Quartalsleistung, sondern der Ausblick steht damit im Mittelpunkt. Da die Gewinnprognose steht, hängt die Wirkung auf die Aktie daran, wie nachhaltig Credit Karma schwächelt.

Rückkäufe und Analystenbild nach dem Verkauf

Intuit will den Erlös nach dem Abschluss im Geschäftsjahr 2027 für Aktienrückkäufe verwenden, laut Aujla zusätzlich zum geplanten Programm. Im selben Quartal kaufte das Unternehmen eigene Aktien für 1,5 Milliarden US-Dollar zurück, weitere 6,4 Milliarden US-Dollar sind genehmigt. Die verwässerte Aktienzahl lag bei 268 Millionen nach 281 Millionen im Vorjahresquartal. Weniger Aktien können den Gewinn je Aktie stützen, auch wenn der Umsatzausblick sinkt.

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Bei den Analysten ist das Bild gemischt. Von 23 Analysten stufen 12 die Aktie mit Buy ein, der Konsens lautet Buy. Das mittlere Kursziel liegt bei 376,33 US-Dollar. Auch die Einzelurteile gehen auseinander: Barclays (Raimo Lenschow) bleibt am Freitag bei Buy mit 385 US-Dollar, Bank of America Securities (Tal Liani) vergibt am selben Tag Hold bei 310 US-Dollar. Für die Aktie bleibt offen, ob Anleger den gesenkten Umsatzausblick oder die stabile Gewinnprognose stärker gewichten.

Entscheidend dürfte sein, ob sich Credit Karma stabilisiert, denn die Prognose für das zweite Quartal unterstellt ein unverändertes Nachfrageumfeld. Zum Abschluss des Mailchimp-Verkaufs will Intuit die Prognose um dessen Effekte aktualisieren. Dann zeigt sich, wie der Konzern Umsatzbasis und Rückkaufplan neu zusammensetzt.

Evelyn Schmal, Redaktion Finanzen.net

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