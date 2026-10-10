MAINICHI COMNET gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

10.10.26 06:35 Uhr

MAINICHI COMNET äußerte sich am 09.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 12,09 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 9,96 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,19 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 4,79 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net