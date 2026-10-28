MainStreet Bancshares präsentierte Quartalsergebnisse
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MainStreet Bancshares präsentierte in der am 26.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,43 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,520 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 33,7 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 33,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.net
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