MAKRO TALK/Ausländische Zentralbanken dürften USD-Engagement abbauen

Die jüngsten Daten der US-Federal Reserve zu den Depotbeständen deuten darauf hin, dass ausländische Zentralbanken ihre Bestände an US-Staatsanleihen und potenziell ihr US-Dollar-Engagement innerhalb der Währungsreserven weiter reduzieren, schreibt Chris Turner von ING in einer Research Note. Die Auswirkungen auf den Markt für US-Staatsanleihen dürften begrenzt sein, da der private Sektor in den USA die Verkäufe ausländischer offizieller Stellen kompensiere, meint er. Die Auswirkungen auf den Dollar "könnten jedoch negativ sein". Die Daten zeigen, dass der Betrag der von der Fed für ausländische offizielle und internationale Konten verwahrten US-Staatsanleihen in der Woche bis Mittwoch bei 2,83 Billionen US-Dollar lag, verglichen mit 2,86 Billionen US-Dollar in der Vorwoche und 100 Milliarden US-Dollar unter dem Stand von Anfang April.

August 22, 2025 07:09 ET (11:09 GMT)