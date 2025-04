MAKRO TALK/Bis Jahresmitte gibt es Zoll-Deals mit den USA

Berenberg-Chefvolkswirt Holger Schmieding rechnet damit, dass die US-Handelspartner bis Mitte dieses Jahres Deals mit den USA über geringere Importzölle schließen werden. "Unsere Annahme ist, dass wir in der EU bei 10 und nicht bei 20 Prozent Zöllen landen werden und bei Autos eher bei 15 als bei 25 Prozent", sagte Schmieding in einem Webcast. Im Gegenzug dürfte die EU ihre Zölle auf US-Autos senken und mehr Flüssiggas und andere Waren kaufen. Die oben genannten Zoll-Prognosen würden das Wachstum des Euroraum-Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 0,5 Prozentpunkte mindern.

Weil aber einige Daten im vierten und ersten Quartal besser als erwartet ausgefallen seien und weil Deutschland seine Staatsausgaben deutlich erhöhen werde, bleibe es am Ende bei einer Prognosesenkung um 0,1 Prozentpunkt. Blieben die Zölle so wie angedroht, könnte das Euroraum-BIP stagnieren und das deutsche leicht sinken. Schaden werde in jedem Fall die nun noch 90 Tage lang anhaltende Unsicherheit.

