MAKRO TALK/Britische Inflation könnte bis Mitte 2026 über 3% bleiben

21.10.25 15:30 Uhr

Die Inflation in Großbritannien könnte bis zum nächsten Sommer über 3 Prozent bleiben, schreibt Oscar Torres Pereira von Santander in einer Research Note. Die Inflationsdaten für September werden am Mittwoch veröffentlicht, und Pereira erwartet einen Verbraucherpreisanstieg von 4,1 Prozent im Jahresvergleich, mehr als das Doppelte des 2-Prozent-Ziels der Bank of England. Die Konsens- und BoE-Prognosen liegen bei 4,0 Prozent. Einige der treibenden Faktoren seien temporär, wie zum Beispiel Basiseffekte, aber das Fehlen klarer disinflationärer Kräfte im restlichen Inflationswarenkorb sei besorgniserregend, meint der Ökonom. "Eine Inflation, die doppelt so hoch ist wie das Ziel, birgt, unabhängig von der Ursache, das Risiko, die Inflations- und Lohnerwartungen wieder in die Höhe zu treiben." Der Haushalt der britischen Regierung im November könnte jedoch dazu beitragen, den Preisanstieg zu dämpfen, da sich die britische Finanzministerin Rachel Reeves stark für die Lösung des Inflationsproblems einsetze, meint er.

October 21, 2025 09:31 ET (13:31 GMT)